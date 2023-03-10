«Там из трёх соток стало 13». Белоруска присвоила себе землю соседей
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Константин Герцев, СТВ:
Спустись с небес на землю, да, я к тебе обращаюсь, обитатель городских высоток. Кто-то скажет, что любовь к земле приходит с возрастом, но ощутив свой мир, пускай и в 12 соток, возвращаться в многоэтажные скворечники не желает даже молодежь. Идиллия, но и она бывает не вечной.
– Вы видите? Полметра лишних у вас, а вы возмущаетесь. Резать надо.
– Как так? Раньше было все хорошо.
– Это раньше было. Резать.
Константин Герцев:
Они десятилетиями всем агрогородком жили душа в душу, но смерть одного соседа и последующее за трауром наследство стало камнем преткновения для большинства сельчан.
Покой им только снится. Битый пятый год владельцы трех участков в пригороде Гомеля в стадии междоусадебной войны. Один из них спит и видит новые горизонты – Цезарь в юбке, не иначе.
Марина Смирнова:
Иметь дачу под Гомелем, живя в Гомеле, наверное, это очень даже неплохо. Говорили раньше, что хорошая там плодородная земля, что там не песок, а чернозем.
Марина Смирнова – обитатель городских джунглей, но в 2018-м унаследовала половину участка в агрогородке Мичуринская, вторая доля – за сестрой покойного отца девушки. Та, к слову, о деревенских пейзажах тоже позабыть успела – больше года на больничной койке.
Марина Смирнова:
Было сразу понятно, что там не 14 соток, гораздо меньше. Оценив пространство своего участка и увидев, какой формы и размера соседний участок по левой стороне, получается, стало объективно понятно, что что-то здесь произошло.
Хозяйка смежного участка, далее именуемая «барышня К», в отсутствие соседей зубами не щелкала и устроила передел подворья.
Елена Холопова, управляющая делами Красненского сельисполкома:
Земельный участок значительно уменьшился за счет увеличения соседнего участка, потому что произошло одновременно. Там из трех соток стало 13, а здесь из 14 соток свободной земли осталось только шесть. А увеличиться участку было некуда, потому что, с одной стороны, земля зарегистрирована, с другой стороны, земля зарегистрирована, больше идти уже некуда – с третьей стороны озеро.
Это сейчас чиновники сельисполкома твердят о нерушимости границ, а пять лет назад за одним регистрационным номером и датой принимают два совершенно противоположных решения: о выделении «барышне К» земельного участка на 3 и 13 соток.
«Вступал в игру председатель». Почему дело о присвоении чужой земли в Гомельской области долго не могли разрешить – подробности здесь.
Вячеслав Роднев, правовой инспектор труда Гомельской областной организации профсоюза «Белпрофмаш»:
Оригинала решения на 13 соток никто не видел. Фактически государственная регистрация произошла по какой-то ксерокопии поддельной. А оригинал решения на 3 сотки просто подшили и забыли.
Доказать незаконность государственной регистрации участка «барышни К» смогли только через суд. Но на этом земельный беспредел не закончился, устанавливать новые границы в сельисполкоме не спешили.
Вячеслав Роднев:
Власть на местах, мягко говоря, водила людей кругами. У них не было такой цели – разрешить земельный спор. Была цель как можно дольше рассматривать, то есть всевозможные бюрократические проволочки, все было задействовано. Какие-то сказки, даже такие, которые вызывают улыбку.
Председатель сельисполкома Василий Будников возврат положенных соток посчитал невозможным. По его мнению, находящийся на участке пруд-копань – охраняемый природный объект, а значит принадлежать может только государству.
Вячеслав Роднев:
У меня на компьютере, давайте откроем, есть программа «Гугл Марс». И в этой программе мы сдвигаем ползунок и видим, что в 1984 году эта копань уже была. Я думаю, какая программа «Гугл Марс»? Смотрю, а это Google Maps. То есть человеку не хватило даже грамотности, знания английского языка, чтобы правильно произнести сервис, к которому он апеллировал как к источнику непогрешимой истины.
В Институте природопользования Академии наук подтверждений чудо-версии горе-председателя так и не нашли. Но понять, куда уходят корни, помогли старожилы села. Оказалось, водоем – дело рук предыдущего хозяина.
Марина Смирнова:
Было тоже очень непросто найти предыдущего владельца, поскольку его и суд, и милиция для привлечения в судебное разбирательство по моему наследству искали, но не нашли. Тем не менее мне удалось его привести, он написал заявление, что пруд он копал сам, чем он укреплял дно и так далее.
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