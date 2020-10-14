Государство – гарант будущего для многодетных семей. Что говорили мамы на встрече в Минске в День матери

Новости Беларуси. Героини нашего сюжета не просто хранительницы домашнего очага. Они в буквальном смысле держат руку на пульсе семейной политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многодетные мамы поделились своими идеями. Кстати, на одной из таких встреч впервые было озвучено предложение по досрочному использованию материнского капитала. Как известно, инициативу поддержали. Анастасия Корниенко провела этот день с теми, кто растит, дарит и приумножает свою любовь. А еще точно знает, из чего складывается семейное благополучие.

В День матери их место встречи изменить нельзя. Вот уже несколько лет подряд именно 14 октября многодетные мамы собираются в Минске. Приезжают со всех регионов. Первым делом, конечно, о детях. Например, у Марии Ивановой их пятеро.

Сегодня меня мои дети поздравляли. Только проснувшись, встав с постели, подлетели ко мне, обняли и сказали самые главные слова: «Мамочка, я тебя люблю». У Екатерины Старавойтовой и вовсе шестеро детей, младшему исполнилось 3 года.

Екатерина Старавойтова, многодетная мать:

У меня три девочки и три мальчика. Старшей дочери 22 года, сыну – 20. Они студенты, дочь заканчивает пятый курс. Средние дети посещают школу. Ну а младшие ходят в садик. Мы получили участок в Минске, построили там дом. Сейчас там живем.

Ирина Аненкова, многодетная мама, председатель Белорусской ассоциации многодетных семей Молодечно:

Государство всегда поддерживает многодетных матерей, многодетные семьи, улучшает их быт. Является, наверное, гарантом будущего для многодетных семей.

В Ивацевичском районе проживает и семья-рекордсмен. Они воспитывают 14 детей до 18 лет. Семья развивает и фермерское хозяйство.

В деревне намного лучше, намного легче. И воздух, и природа... Супермерой называют семейный капитал. Его можно использовать раньше на строительство жилья, обучение и медуслуги. Участники встречи предложили расширить список. Плюс, к примеру, возможность погашение ссуды, покупки дачного домика, ремонт квартиры, приобретение автомобиля.

О дополнениях в Министерстве уже задумывались, инициативы учтут. Как и просьбы предпринять меры по повышению имиджа многодетной семьи. К примеру, мамы просят ввести в школе в обязательном порядке курс, где будут рассказывать молодому поколению о семье и ее ценностях. И по дошкольному образованию – здесь надо больше интересных проектов.

Самая младшая дочь моя, каким-то удивительным образом, когда она чувствует и видит, что мама расстроена, переживает, подходит ко мне и говорит: «Мама, я люблю тебя всем сердцем, всей душой».