Мы, мамы, ответственны за то, чтобы жизнь была спокойной. В Слониме в День матери заложили аллею «За мир и Беларусь!»

Новости Беларуси. 14 октября в Беларуси отмечают День матери. В родильном отделении Слонимской больницы в этот день на свет появились три малыша – два мальчика и девочка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А роженицы теперь полноправно принимают поздравления не только с рождением ребенка, но и с Днем матери в гордом статусе мамы.

Белорусский союз женщин подготовил для них приятные подарки и наказ: обязательно вернуться за еще одним. Анна Ятковская намерена его выполнить. Хоть и родила четвертую дочку, но еще хочет сына.

Анна Ятковская, жительница Зельвы:

Дети – это все святое наше. Дети – это цветы жизни. Радуются – и радуемся мы.

От поздравлений к созиданию. Больше сотни женщин со всей страны приехали сегодня, 14 октября, в Слонимский район. По инициативе Президиума Белорусского союза женщин в 2020 году в рамках Недели матери объявлена национальная акция «За мир и Беларусь!» Почти 25 лет женщины 14 октября высаживают деревья.

В этот раз 50 кленов и рябин украсили проспект Независимости в Слониме, в микрорайоне Юго-Запад, где проживает много молодых и многодетных семей. Аллея получила название «За мир и Беларусь!»

Наталья Кучинская, председатель Ленинской районной организации Белорусского союза женщин города Минска:

Наша организация Белорусского союза женщин всегда идет на самые добрые дела и понимает, что жизнь рождается в муках. И дальше ты, мама, ответственна за то, чтобы эта жизнь была спокойной, мирной и счастливой.

Анна Джумкова приехала из Сморгони. За лопату взялась не впервые. Но в этот раз с особым чувством. Ведь она мать и хочет, чтобы ее дочка – студентка медицинского вуза – жила в безопасности, в красивой и стабильной стране.