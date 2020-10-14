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Мы, мамы, ответственны за то, чтобы жизнь была спокойной. В Слониме в День матери заложили аллею «За мир и Беларусь!»

14 октября 2020 18:52
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Новости Беларуси. 14 октября в Беларуси отмечают День матери. В родильном отделении Слонимской больницы в этот день на свет появились три малыша – два мальчика и девочка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А роженицы теперь полноправно принимают поздравления не только с рождением ребенка, но и с Днем матери в гордом статусе мамы.

Мы, мамы, ответственны за то, чтобы жизнь была спокойной. В Слониме в День матери заложили аллею «За мир и Беларусь!»-1

Белорусский союз женщин подготовил для них приятные подарки и наказ: обязательно вернуться за еще одним. Анна Ятковская намерена его выполнить. Хоть и родила четвертую дочку, но еще хочет сына.

Мы, мамы, ответственны за то, чтобы жизнь была спокойной. В Слониме в День матери заложили аллею «За мир и Беларусь!»-4

Анна Ятковская, жительница Зельвы:
Дети – это все святое наше. Дети – это цветы жизни. Радуются – и радуемся мы.

Мы, мамы, ответственны за то, чтобы жизнь была спокойной. В Слониме в День матери заложили аллею «За мир и Беларусь!»-7

От поздравлений к созиданию. Больше сотни женщин со всей страны приехали сегодня, 14 октября, в Слонимский район. По инициативе Президиума Белорусского союза женщин в 2020 году в рамках Недели матери объявлена национальная акция «За мир и Беларусь!»

Почти 25 лет женщины 14 октября высаживают деревья.

Мы, мамы, ответственны за то, чтобы жизнь была спокойной. В Слониме в День матери заложили аллею «За мир и Беларусь!»-10

Мы, мамы, ответственны за то, чтобы жизнь была спокойной. В Слониме в День матери заложили аллею «За мир и Беларусь!»-12

В этот раз 50 кленов и рябин украсили проспект Независимости в Слониме, в микрорайоне Юго-Запад, где проживает много молодых и многодетных семей. Аллея получила название «За мир и Беларусь!»

Мы, мамы, ответственны за то, чтобы жизнь была спокойной. В Слониме в День матери заложили аллею «За мир и Беларусь!»-15

Наталья Кучинская, председатель Ленинской районной организации Белорусского союза женщин города Минска:
Наша организация Белорусского союза женщин всегда идет на самые добрые дела и понимает, что жизнь рождается в муках. И дальше ты, мама, ответственна за то, чтобы эта жизнь была спокойной, мирной и счастливой.

Мы, мамы, ответственны за то, чтобы жизнь была спокойной. В Слониме в День матери заложили аллею «За мир и Беларусь!»-18

Мы, мамы, ответственны за то, чтобы жизнь была спокойной. В Слониме в День матери заложили аллею «За мир и Беларусь!»-20

Анна Джумкова приехала из Сморгони. За лопату взялась не впервые. Но в этот раз с особым чувством. Ведь она мать и хочет, чтобы ее дочка – студентка медицинского вуза – жила в безопасности, в красивой и стабильной стране.

Мы, мамы, ответственны за то, чтобы жизнь была спокойной. В Слониме в День матери заложили аллею «За мир и Беларусь!»-23

Анна Джумкова, председатель Сморгонской районной организации Белорусского союза женщин:
Мы, женщины, всегда стояли и будем стоять за мир. И восславлять мы будем нашу Беларусь, которая прекрасна кленами, рябинами, нашим голубым мирным небом.

Мы, мамы, ответственны за то, чтобы жизнь была спокойной. В Слониме в День матери заложили аллею «За мир и Беларусь!»-26

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# Государственная социальная политика # общество # Наталья Кучинская # Анна Ятковская # Анна Джумкова # Елена Богдан # Анастасия Корниенко # Фотофакт

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