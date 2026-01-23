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В «Раубичах» стартует четвёртый этап Кубка Содружества по биатлону

23 января 2026 08:13
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Сегодня, 23 января, в «Раубичах» стартует четвертый этап Кубка Содружества по биатлону. На дистанцию выйдут лучшие белорусские и российские спортсмены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В «Раубичах» стартует четвёртый этап Кубка Содружества по биатлону-2

На протяжении трех дней будет разыграно пять комплектов наград. Программу соревнований откроет женская спринтерская гонка, которая начнется ровно в полдень, в 15:30 на лыжне выступят парни. 24 января пройдут гонки преследования, на воскресенье, 25 января, запланирована смешанная эстафета. Пока в общем зачете у мужчин лидирует Антон Смольский, женскую генеральную классификацию возглавляет россиянка Кристина Резцова. Команду Беларуси на домашнем этапе Кубка Содружества представят 16 биатлонистов.

В «Раубичах» стартует четвёртый этап Кубка Содружества по биатлону-4

Им, как никому другому, нужна поддержка болельщиков. В дни соревнований из Минска к месту стартов курсирует временный автобусный маршрут № 949Э.

# Спорт Беларуси # Биатлон

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