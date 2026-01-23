Прямой эфир

В средней школе №46 Витебска создали музей аистов

23 января 2026 07:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Необычный уголок, переносящий посетителей в мир удивительных птиц, появился в средней школе № 46 Витебска. Экспозиция посвящена белому аисту. Импровизированный музей стал площадкой для изучения природы родного края и национальных традиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В средней школе №46 Витебска создали музей аистов-2

Коллекция насчитывает более 100 экспонатов, созданных школьниками в разнообразных техниках. Для изготовления фигур птиц ребята использовали как традиционные материалы – бумагу, нитки, дерево – так и неожиданные решения: вату и тыквенные семечки. 

Центральное место на выставке занимают полноразмерные макеты гнезд белого и черного аистов. Конструкции тщательно воспроизводят природные оригиналы: внешний каркас собран из массивных веток, а внутреннее пространство заполнено подстилкой из сена, соломы и шерсти.

В средней школе №46 Витебска создали музей аистов-4

Игнат Лавренов, учащийся школы № 46 Витебска:
Мы сделали из специальной бумаги. Он с раздвинутыми крыльями, как будто он в гнезде стоит и хочет взлететь.

В средней школе №46 Витебска создали музей аистов-6

Эммануил Иванов, учащийся школы № 46 Витебска:
Аист – символ Беларуси. Есть два вида аиста – черный и белый. Черный аист – очень редкий и занесен в Красную книгу. 

В средней школе №46 Витебска создали музей аистов-8

Инна Костючкова, воспитатель группы продленного дня школы № 46 Витебска:
Мы с ребятами в группе продленного дня делаем различные творческие работы. И творческие работы про белого аиста очень сильно детей захватили. Дети стали приносить дополнительные поделки белого аиста к нам в класс. Экспозиция создана с целью формирования у подрастающего поколения уважительного отношения к национальным символам Беларуси, культуре и истории нашей страны.

Музей активно вовлечен в учебный процесс. Здесь регулярно проходят тематические уроки, классные часы и экскурсии, нацеленные на экологическое воспитание молодежи.

# Музеи Беларуси # Музеи Витебска

Другие новости рубрики

Все новости
ГТК: польский перевозчик намеренно не указал в документах часть ветпрепаратов при ввозе в ЕАЭС
23 января 2026 07:47

ГТК: польский перевозчик намеренно не указал в документах часть ветпрепаратов при ввозе в ЕАЭС

В Беларуси в 2025 году заключено около 680 коллективных договоров
23 января 2026 07:25

В Беларуси в 2025 году заключено около 680 коллективных договоров

Атерома, в народе – жировик. Почему нельзя удалять её самостоятельно – объяснил хирург медцентра «Нордин»
23 января 2026 07:24

Атерома, в народе – жировик. Почему нельзя удалять её самостоятельно – объяснил хирург медцентра «Нордин»