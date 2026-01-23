В средней школе №46 Витебска создали музей аистов

Необычный уголок, переносящий посетителей в мир удивительных птиц, появился в средней школе № 46 Витебска. Экспозиция посвящена белому аисту. Импровизированный музей стал площадкой для изучения природы родного края и национальных традиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коллекция насчитывает более 100 экспонатов, созданных школьниками в разнообразных техниках. Для изготовления фигур птиц ребята использовали как традиционные материалы – бумагу, нитки, дерево – так и неожиданные решения: вату и тыквенные семечки. Центральное место на выставке занимают полноразмерные макеты гнезд белого и черного аистов. Конструкции тщательно воспроизводят природные оригиналы: внешний каркас собран из массивных веток, а внутреннее пространство заполнено подстилкой из сена, соломы и шерсти.

Игнат Лавренов, учащийся школы № 46 Витебска:

Мы сделали из специальной бумаги. Он с раздвинутыми крыльями, как будто он в гнезде стоит и хочет взлететь.

Эммануил Иванов, учащийся школы № 46 Витебска:

Аист – символ Беларуси. Есть два вида аиста – черный и белый. Черный аист – очень редкий и занесен в Красную книгу.