В средней школе №46 Витебска создали музей аистов
Необычный уголок, переносящий посетителей в мир удивительных птиц, появился в средней школе № 46 Витебска. Экспозиция посвящена белому аисту. Импровизированный музей стал площадкой для изучения природы родного края и национальных традиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Коллекция насчитывает более 100 экспонатов, созданных школьниками в разнообразных техниках. Для изготовления фигур птиц ребята использовали как традиционные материалы – бумагу, нитки, дерево – так и неожиданные решения: вату и тыквенные семечки.
Центральное место на выставке занимают полноразмерные макеты гнезд белого и черного аистов. Конструкции тщательно воспроизводят природные оригиналы: внешний каркас собран из массивных веток, а внутреннее пространство заполнено подстилкой из сена, соломы и шерсти.
Игнат Лавренов, учащийся школы № 46 Витебска:
Мы сделали из специальной бумаги. Он с раздвинутыми крыльями, как будто он в гнезде стоит и хочет взлететь.
Эммануил Иванов, учащийся школы № 46 Витебска:
Аист – символ Беларуси. Есть два вида аиста – черный и белый. Черный аист – очень редкий и занесен в Красную книгу.
Инна Костючкова, воспитатель группы продленного дня школы № 46 Витебска:
Мы с ребятами в группе продленного дня делаем различные творческие работы. И творческие работы про белого аиста очень сильно детей захватили. Дети стали приносить дополнительные поделки белого аиста к нам в класс. Экспозиция создана с целью формирования у подрастающего поколения уважительного отношения к национальным символам Беларуси, культуре и истории нашей страны.
Музей активно вовлечен в учебный процесс. Здесь регулярно проходят тематические уроки, классные часы и экскурсии, нацеленные на экологическое воспитание молодежи.