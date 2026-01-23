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Европа «перешла Рубикон» в вопросе сотрудничества с США – Politico

23 января 2026 08:17
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Отношения ЕС и США изменились из-за ситуации вокруг Гренландии. Европейские дипломаты называют происходящее «переходом Рубикона» и считают, что началась новая эра, в которой Европа больше не будет полагаться на Вашингтон. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Politico.

После встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп объявил о возможных договоренностях по Гренландии.

Проект предусматривает сохранение суверенитета Дании и возобновление действия соглашения 1951 года, которое даст Соединенным Штатам право размещать на острове военные базы и зоны обороны.

Фото: pixabay

# Международная политика # США # Европейский союз

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