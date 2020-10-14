Спрос уже превышает предложение. Гродненский мясокомбинат второй раз получил звание «Лучший экспортёр»

Новости Беларуси. 22 белорусских предприятия стали победителями конкурса «Лучший экспортер» по итогам 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежегодную премию вручают уже в 13-й раз. В 2020 году из-за эпидемиологической ситуации пришлось отказаться от пышной церемонии, однако награждения организовали в каждом из регионов. Первой стала Гродненская область. Предприятия Принеманья одержали победу в одной из самых престижных номинаций – мясной промышленности. Подробности в материале Галины Буро.

Для изготовления и упаковки разнообразного ассортимента сырокопченых и сыровяленых колбас салями установлено высокопроизводительное оборудование. Упаковка колбас на Гродненском мясокомбинате со скоростью 30 штук в минуту.

Финальному этапу предшествовал серьезный технологический процесс – срок изготовления одного продукта «от и до» занимает до 30 суток. Контроль качества на каждом этапе. Ни разу на заводе не применяли никаких коптильных жидкостей – высаливают, вялят и коптят мясо здесь по-настоящему.

Галина Буро, корреспондент:

Это помещение для созревания продукции премиум-класса. Здесь бастурма, полендвица, свинина рождественская, пармская ветчина – все они уже прошли термообработку и копчение обязательно на натуральной ольхово-буковой щепе. Теперь этап сушки в специально созданном микроклимате.

Цех сырокопченых колбасных изделий – гордость предприятия. Проект выполнен по европейским стандартам. Мощность колоссальная – 700 тонн продукции в месяц. Такого крупного производства премиальных сырокопченых и сыровяленых колбас в Беларуси больше нет.

Вадим Крупович, начальник отдела развития и маркетинга ОАО «Гродненский мясокомбинат»:

Это, по сути, отдельный завод на территории нашего комбината. И на сегодня, за 5 лет, мы доказали нашей стране и рынку ЕАЭС, что мы, можно сказать, лидеры по объемам в данном виде продукции.

Например, пармская ветчина – лидер продаж. Ее распробовали в России, Азербайджане, Казахстане и Грузии. Спрос уже превышает предложение, потому на заводе докупают оборудование для увеличения мощностей. А для производства того самого, нежнейшего хамона специалисты даже ездили на обучение в Испанию.

Из новых видов колбас – варено-копченый сервелат «Медовый» и салями «Брусничная». В ближайших планах – линейка продукции, так сказать, для зожников – без добавления «Е». А пока уже 40 % продукции идет на экспорт в 12 стран мира. По труду и награда: Гродненский мясокомбинат второй год подряд становится победителем конкурса «Лучший экспортер» в номинации «Мясная промышленность».

Стратегический партнер мясокомбината – Россия, но географию постоянно расширяют. Цель – проработать поставки в Юго-Восточную Азию и увеличить экспорт до 50 %.

Олег Иванов, генеральный директор ОАО «Гродненский мясокомбинат»:

В 2020 году в географии наших поставок появилось дополнительно три страны. Одним из новых открытых рынков продаж является Китайская Народная Республика, на которую, в принципе, мы и ставим ставку в рамках расширения нашего экспорта. Наша продукция всегда востребована и нареканий не вызывает.

В числе лауреатов конкурса «Лучший экспортер» еще четыре гродненских предприятия. Организаторы отмечают: престижная премия стимулирует рост экспорта в стране.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Мы экспортоориентированное государство. Представьте, небольшая страна (9,5 миллиона населения) и наши торговые партнеры – 180 государств, в 180 странах мира знают нашу продукцию. Но экспорт, а это более 70 % производимой продукции, сегодня образует и государственный бюджет, и социальную сферу.