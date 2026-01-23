«Ёлки в щепки!» Как подарить вторую жизнь новогодней красавице? Рассказали в ЖКХ

Об этом поговорили с гостьей программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии – Ольга Драпей, заместитель генерального директора по идеологической работе Минского городского жилищного хозяйства.

Вывезти на свалку или подарить вторую жизнь? Минское ЖКХ выбирает второй вариант. Благодаря акции «Елки в щепке» тысячи новогодних деревьев превращаются в полезное сырье. Что нужно знать жителям столицы, чтобы стать частью эко-марафона?

Ольга Драпей, заместитель генерального директора по идеологической работе ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

В Минске проходит акция «Елки в щепки». Цель этой акции – экологическая утилизация новогодних деревьев, переработка их в полезную щепу, даем дереву вторую жизнь. Ну и, конечно, дальнейшее использование этой щепы в хозяйственных целях.

Чем важна эта акция для наших жителей? Во-первых, хаотичное размещение деревьев на придомовых территориях исключается, потому что все елки собираются централизованно.

Это «зеленая» экономика, то есть вторичное использование щепы. И, конечно, повышает экологическую культуру наших граждан. Граждане учатся правильно утилизировать отходы. Растительные отходы не могут быть смешаны с другими отходами и всегда утилизируются отдельно.