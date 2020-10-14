Прямой эфир

Главное вдохновение – семейные ценности. В Вилейском районе выбрали самые красивые дворы

14 октября 2020 20:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Вилейском районе назвали самые благоустроенные дворы. Оценивали чистоту, уют и, конечно же, креативность, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Лучших выбирал каждый сельский исполком, учитывая все критерии.

Так, в Куренце в победителях – семья Жовнеровичей. Как это получилось, выяснила Алеся Иванова.

Главное вдохновение – семейные ценности. В Вилейском районе выбрали самые красивые дворы-1

Алеся Иванова, корреспондент:
Необычная беседка, мельница и географическое дерево. Все это сделала семья Жовнеровичей из Куренца на своем приусадебном участке. Придумывают идеи вместе, а затем все воплощают в жизнь. Семейные ценности – главное вдохновение.

Главное вдохновение – семейные ценности. В Вилейском районе выбрали самые красивые дворы-4

Это Иван Андреевич и его жена Лариса Александровна. 35 лет назад их распределили учителями в Куренецкую среднюю школу. Одной встречи молодым специалистам хватило, чтобы никогда не попрощаться.

На вопрос, как им удалось сделать такой удивительный участок, хозяин признается: это заслуга его жены.

Главное вдохновение – семейные ценности. В Вилейском районе выбрали самые красивые дворы-7

Иван Жовнерович:
Она убедила, что ты сможешь, ты не хуже, что у нас детки растут: «А давай, Ваня, сами построим свой домик, чтобы осталось наследство и детям, и внукам».

Подробности смотрите в нашем видеоматериале.

# Брак и семья # общество # Алеся Иванова # Иван Жовнерович # Лариса Жовнерович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Многодетная мама: «Мы должны заниматься нашими детьми, чтобы ими не занимались другие»
14 октября 2020 20:04

Многодетная мама: «Мы должны заниматься нашими детьми, чтобы ими не занимались другие»

Спрос уже превышает предложение. Гродненский мясокомбинат второй раз получил звание «Лучший экспортёр»
14 октября 2020 19:27

Спрос уже превышает предложение. Гродненский мясокомбинат второй раз получил звание «Лучший экспортёр»

Митрополит Вениамин: воспитание чад своих – непростое дело. Это требует особой материнской любви, терпения и мудрости
14 октября 2020 19:21

Митрополит Вениамин: воспитание чад своих – непростое дело. Это требует особой материнской любви, терпения и мудрости