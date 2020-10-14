Главное вдохновение – семейные ценности. В Вилейском районе выбрали самые красивые дворы

Так, в Куренце в победителях – семья Жовнеровичей. Как это получилось, выяснила Алеся Иванова.

Новости Беларуси. В Вилейском районе назвали самые благоустроенные дворы. Оценивали чистоту, уют и, конечно же, креативность, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Лучших выбирал каждый сельский исполком, учитывая все критерии.

Алеся Иванова, корреспондент: Необычная беседка, мельница и географическое дерево. Все это сделала семья Жовнеровичей из Куренца на своем приусадебном участке. Придумывают идеи вместе, а затем все воплощают в жизнь. Семейные ценности – главное вдохновение.

Это Иван Андреевич и его жена Лариса Александровна. 35 лет назад их распределили учителями в Куренецкую среднюю школу. Одной встречи молодым специалистам хватило, чтобы никогда не попрощаться.

На вопрос, как им удалось сделать такой удивительный участок, хозяин признается: это заслуга его жены.