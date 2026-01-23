В Абу-Даби пройдут трёхсторонние переговоры России, США и Украины

В Абу-Даби 23 и 24 января пройдет первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с представителями России, США и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В российскую переговорную группу вошли представители руководства Минобороны во главе с начальником главного управления Генштаба адмиралом Игорем Костюковым. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, Москва искренне заинтересована в урегулировании конфликта в Украине политико-дипломатическими способами. Однако, как он подчеркнул, без решения территориального вопроса рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит.

Встреча в Абу-Даби станет продолжением переговорного процесса. Напомним, ночью с 22 на 23 января в Кремле президент России Владимир Путин общался с американской делегацией. В ее составе были спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум. Беседа продлилась почти четыре часа. Было решено провести в Объединенных Арабских Эмиратах встречи трехсторонней рабочей группы по безопасности и двусторонней российско-американской рабочей группы по экономическим делам.