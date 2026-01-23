Соболенко пробилась в 1/8 финала Australian Open

Радостная новость пришла из Мельбурна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белоруска Арина Соболенко одержала третью победу в матчах Открытого чемпионата Австралии по теннису и вышла в 1/8 финала. Лидер мирового рейтинга встречалась с представительницей Австрии Анастасией Потаповой и выиграла на двух тай-брейках – 7:6 (7:4), 7:6 (9:7). Матч длился 2 часа 4 минуты.

На послематчевой пресс-конференции Арина Соболенко оценила вероятность выступления в туре после 35 лет.

Арина Соболенко, первая ракетка мира:

Мне кажется, в спорте больше нет возрастных ограничений. Все зависит от того, как ты ко всему подходишь и есть ли у тебя хорошая команда. Что касается меня, я не уверена. Но я ничего не могу сказать, потому что никогда не знаешь, что ждет тебя завтра. В идеале я бы хотела иметь детей в 32 года. Зная себя, я люблю принимать сложные вызовы. Даже после рождения детей я бы хотела бросить себе вызов, вернуться и посмотреть, смогу ли я еще играть. Давайте поговорим об этом позже.