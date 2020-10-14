Многодетная мама: «Мы должны заниматься нашими детьми, чтобы ими не занимались другие»

Новости Беларуси. В День матери их место встречи изменить нельзя. Вот уже несколько лет подряд именно 14 октября многодетные мамы собираются в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приезжают со всех регионов.

Ирина Медведева, многодетная мама:

Детьми нужно заниматься. В них нужно вкладывать любовь, время, и тогда ребенок не пойдет… Я понимаю, что многие наши дети – ведь это тоже наши дети, которых вывели на улицы. Иногда дети относятся к этому, как к игре – просто интересный квест. Они не понимают. Их просто толкают, вовлекают.

Я считаю, что наша задача – идеологов, мам, организаций общественных – сделать упор, переключить наших детей на что-то позитивное. Пускай это будут какие-то интересные творческие проекты, чтобы они не болтались на улицах. Мы должны заниматься нашими детьми, чтобы ими не занимались другие.