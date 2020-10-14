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Ирина Костевич: наниматель должен смотреть на своего работника, у которого есть семья, дети, другими глазами

14 октября 2020 14:12
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Новости Беларуси. Многодетные мамы Беларуси по традиции 14 октября собираются в Минске, чтобы рассказать о своих идеях по дальнейшему совершенствованию направлений поддержки материнства и детства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Костевич: наниматель должен смотреть на своего работника, у которого есть семья, дети, другими глазами-1

Кстати, именно в таком формате впервые было озвучено предложение досрочного использования материнского капитала. Как известно, инициативу поддержали. Теперь средства можно использовать раньше – на строительство жилья, обучение и медуслуги. Участники встречи предлагают расширить список – включить возможность приобретения автомобиля и дачного домика.

На встрече с министром профильного ведомства речь шла и о повышении престижа многодетных семей. К примеру, активнее работать с нанимателями по продвижению концепции «Компании, дружественные родителям». Возможны дополнения и в Трудовой кодекс.

Ирина Костевич: наниматель должен смотреть на своего работника, у которого есть семья, дети, другими глазами-4

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
У нас сегодня в Трудовом кодексе предусмотрена норма, что мама или папа могут взять себе один день в неделю оплачиваемый. Наверное, мы приступим опять к совершенствованию отдельных норм Трудового кодекса возможность предоставить многодетной семье, либо отцу, либо матери, сокращенный рабочий день. Семь часов вместо этого одного дня.

Мы продвигаем новую концепцию «Компании, дружественные родителям». На наш взгляд, это очень важно развивать корпоративную культуру, престиж работников с семейными обязанностями. Действительно, надо двигаться, говорить о том, что и наниматель должен смотреть на своего работника другими глазами, на работника, у которого есть семья, у которого есть дети.

Ирина Костевич: наниматель должен смотреть на своего работника, у которого есть семья, дети, другими глазами-7

Ирина Медведева, многодетная мама:
У нас очень много для многодетных сделано и материнский капитал, и пособия. Очень много. Поэтому в финансовом плане наши женщины поддержаны. Мы просто привыкли. К хорошему быстро привыкаешь, когда бесплатное питание, учебники, тишина и мир. И люди привыкают к этому. Наверное, так.

Ирина Костевич: наниматель должен смотреть на своего работника, у которого есть семья, дети, другими глазами-10

За последние 10 лет количество многодетных родителей выросло в два раза. Сегодня их более 100 тысяч. Сработали предпринятые меры поддержки. Благодаря созданной в стране базе многодетных семей сегодня можно в режиме онлайн наблюдать, как меняется их численность в разрезе регионов. Лидер – Брестская область, вторая позиция – за Минской. А в Ивацевичском районе проживает семья-рекордсмен, в которой воспитывают 14 детей.

# Государственная социальная политика # общество # Ирина Костевич # Ирина Медведева # Фотофакт

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