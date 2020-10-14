Ирина Костевич: наниматель должен смотреть на своего работника, у которого есть семья, дети, другими глазами

Новости Беларуси. Многодетные мамы Беларуси по традиции 14 октября собираются в Минске, чтобы рассказать о своих идеях по дальнейшему совершенствованию направлений поддержки материнства и детства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кстати, именно в таком формате впервые было озвучено предложение досрочного использования материнского капитала. Как известно, инициативу поддержали. Теперь средства можно использовать раньше – на строительство жилья, обучение и медуслуги. Участники встречи предлагают расширить список – включить возможность приобретения автомобиля и дачного домика. На встрече с министром профильного ведомства речь шла и о повышении престижа многодетных семей. К примеру, активнее работать с нанимателями по продвижению концепции «Компании, дружественные родителям». Возможны дополнения и в Трудовой кодекс.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

У нас сегодня в Трудовом кодексе предусмотрена норма, что мама или папа могут взять себе один день в неделю оплачиваемый. Наверное, мы приступим опять к совершенствованию отдельных норм Трудового кодекса – возможность предоставить многодетной семье, либо отцу, либо матери, сокращенный рабочий день. Семь часов вместо этого одного дня. Мы продвигаем новую концепцию «Компании, дружественные родителям». На наш взгляд, это очень важно – развивать корпоративную культуру, престиж работников с семейными обязанностями. Действительно, надо двигаться, говорить о том, что и наниматель должен смотреть на своего работника другими глазами, на работника, у которого есть семья, у которого есть дети.

Ирина Медведева, многодетная мама:

У нас очень много для многодетных сделано – и материнский капитал, и пособия. Очень много. Поэтому в финансовом плане наши женщины поддержаны. Мы просто привыкли. К хорошему быстро привыкаешь, когда бесплатное питание, учебники, тишина и мир. И люди привыкают к этому. Наверное, так.