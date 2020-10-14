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«Тяжелее, когда один ребёнок». Многодетная мама рассказала, как справляется с пятью детьми

14 октября 2020 14:13
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Новости Беларуси. Быть матерью – очень ответственное дело. Сложнее, когда нужно заботиться не об одном, а о пяти или более детях. Это большая самоотдача, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Там, где живет любовь, нежность и уважение – в материале Анны Куртасовой.

«Тяжелее, когда один ребёнок». Многодетная мама рассказала, как справляется с пятью детьми-1

Анна Куртасова, корреспондент:
Орденом Матери награждают тех, кто родил и воспитал пятерых и более детей. К празднику награду получили жительницы 18 районов области. Больше всего многодетных мам, представленных к награде, проживают в Борисовском, Червенском и Молодечненском районах.

«Тяжелее, когда один ребёнок». Многодетная мама рассказала, как справляется с пятью детьми-4

Тихий спальный микрорайон на западе Борисова. Просторная игровая площадка здесь никогда не пустует. Вокруг много семей с детьми. Среди них Ольга и Сергей Сеховичи. У них пятеро детей.

«Тяжелее, когда один ребёнок». Многодетная мама рассказала, как справляется с пятью детьми-7

В 2020 году День матери для Ольги – дважды праздник. В подарок получила орден. Но Ольга считает, что это общая награда.

«Тяжелее, когда один ребёнок». Многодетная мама рассказала, как справляется с пятью детьми-10

Ольга Сехович, многодетная мама:
Тяжелее, когда один ребенок. А когда их много, как-то само собой получается. Дети послушные, помогают друг дружке, заботятся. Очень отзывчивые дети.

«Тяжелее, когда один ребёнок». Многодетная мама рассказала, как справляется с пятью детьми-13

Старшей дочери Ольги – 15. Младшей – полтора года.

Подробности смотрите в нашем видеоматериале.

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Анна Куртасова # Ольга Сехович # Сергей Сехович # Фотофакт

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