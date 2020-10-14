«Тяжелее, когда один ребёнок». Многодетная мама рассказала, как справляется с пятью детьми

Новости Беларуси. Быть матерью – очень ответственное дело. Сложнее, когда нужно заботиться не об одном, а о пяти или более детях. Это большая самоотдача, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Там, где живет любовь, нежность и уважение – в материале Анны Куртасовой.

Анна Куртасова, корреспондент:

Орденом Матери награждают тех, кто родил и воспитал пятерых и более детей. К празднику награду получили жительницы 18 районов области. Больше всего многодетных мам, представленных к награде, проживают в Борисовском, Червенском и Молодечненском районах.

Тихий спальный микрорайон на западе Борисова. Просторная игровая площадка здесь никогда не пустует. Вокруг много семей с детьми. Среди них Ольга и Сергей Сеховичи. У них пятеро детей.

В 2020 году День матери для Ольги – дважды праздник. В подарок получила орден. Но Ольга считает, что это общая награда.

Ольга Сехович, многодетная мама:

Тяжелее, когда один ребенок. А когда их много, как-то само собой получается. Дети послушные, помогают друг дружке, заботятся. Очень отзывчивые дети.