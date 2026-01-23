ВМС Франции задержали в Средиземном море танкер, следовавший из Мурманска

Французские военные задержали танкер GRINCH, следовавший из Мурманска, заподозрив использование чужого флага. Об этом пишет РИА Новости.

Проверка документов подтвердила подозрения, и судно было отправлено в порт для досмотра с участием союзников Франции. Президент Макрон заявил, что танкер принадлежит к теневому флоту, и начато расследование.

Российские дипломаты выясняют, были ли на борту российские граждане. Франция ранее задерживала иностранные суда, что лидер РФ Владимир Путин назвал пиратством и попыткой спровоцировать Москву.

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