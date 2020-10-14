Митрополит Вениамин: воспитание чад своих – непростое дело. Это требует особой материнской любви, терпения и мудрости

Новости Беларуси. В День матери особая молитва звучала и в стенах Жировичского монастыря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В День матери особая молитва звучала и в стенах Жировичского монастыря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Делегация Белорусского союза женщин приняла участие в молебне перед чудотворным образом. В день Покрова Пресвятой Богородицы прошло и освящение после реконструкции святого источника, который бьет прямо под Успенским собором. Именно здесь впервые лик Божьей Матери явился миру.
И именно ее называют покровительницей Беларуси.
Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:
Женщины, которые воспитывают чад своих – сейчас это непростое дело. Это требует особой материнской любви, внимания, заботы, терпения и мудрости. Когда это все воедино соединяется, тогда и бывает добрый результат.
Читайте также:
«Тяжелее, когда один ребёнок». Многодетная мама рассказала, как справляется с пятью детьми
Многодетная мама из Могилёва в День матери обратилась к Президенту. Вот о чём она говорила
Мы, мамы, ответственны за то, чтобы жизнь была спокойной. В Слониме в День матери заложили аллею «За мир и Беларусь!»