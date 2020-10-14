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Митрополит Вениамин: воспитание чад своих – непростое дело. Это требует особой материнской любви, терпения и мудрости

14 октября 2020 19:21
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Новости Беларуси. В День матери особая молитва звучала и в стенах Жировичского монастыря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митрополит Вениамин: воспитание чад своих – непростое дело. Это требует особой материнской любви, терпения и мудрости-1

Митрополит Вениамин: воспитание чад своих – непростое дело. Это требует особой материнской любви, терпения и мудрости-3

Делегация Белорусского союза женщин приняла участие в молебне перед чудотворным образом. В день Покрова Пресвятой Богородицы прошло и освящение после реконструкции святого источника, который бьет прямо под Успенским собором. Именно здесь впервые лик Божьей Матери явился миру.

Митрополит Вениамин: воспитание чад своих – непростое дело. Это требует особой материнской любви, терпения и мудрости-6

Митрополит Вениамин: воспитание чад своих – непростое дело. Это требует особой материнской любви, терпения и мудрости-8

И именно ее называют покровительницей Беларуси.

Митрополит Вениамин: воспитание чад своих – непростое дело. Это требует особой материнской любви, терпения и мудрости-11

Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:
Женщины, которые воспитывают чад своих – сейчас это непростое дело. Это требует особой материнской любви, внимания, заботы, терпения и мудрости. Когда это все воедино соединяется, тогда и бывает добрый результат.

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