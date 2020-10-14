Митрополит Вениамин: воспитание чад своих – непростое дело. Это требует особой материнской любви, терпения и мудрости

Новости Беларуси. В День матери особая молитва звучала и в стенах Жировичского монастыря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегация Белорусского союза женщин приняла участие в молебне перед чудотворным образом. В день Покрова Пресвятой Богородицы прошло и освящение после реконструкции святого источника, который бьет прямо под Успенским собором. Именно здесь впервые лик Божьей Матери явился миру.