«Гостеприимный брестский регион». Как проходит путешествие участников проекта «Поезд памяти»?

Новости Беларуси. 12 дней в пути и 15 городов по маршруту освобождения от фашистских захватчиков. На нашем канале стартует ежедневная рубрика о путешествии по железной дороге участников белорусско-российского патриотического проекта «Поезд памяти: путевой дневник», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молодые, перспективные, образованные и заинтересованные увидят все своими глазами. В маршруте – Брест, Смоленск, Москва, Санкт-Петербург, Великий Новгород и другие города. 3 Июля, в День Независимости Беларуси, «Поезд памяти» финиширует в Минске.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Первая страница путевого дневника «Поезда памяти», кажется, уже расписана под завязку. Гостеприимный брестский регион. Самая короткая и бессонная ночь в Брестской крепости – это большой эмоциональный экзамен на память. А потому на смену – спокойствие древнего и реликтового леса Беловежской пущи, сокровищницы Беларуси. Здесь знакомство с большим богатством белорусов, а еще с главным брендом белорусов – пограничниками.

Анастасия Куцепалова, участница «Поезда памяти» (Гомель):

На самом деле, те эмоции и ощущения, которые я испытала вчера на реконструкции Брестской крепости, этого боя, они просто невероятные. Каждый взрыв, выстрел проходили через сердце и душу. Мы тряслись больше не от холода, а от эмоций и ощущений, которые испытывали. Это правда очень страшно. И в конце, когда девушки выходили, плакали, мы тоже сидели с девчонками и плакали. А здесь, в Беловежской пуще, у нас был классный экскурсовод, он студент, Илья рассказывал достаточно кратко, но очень интересно. Рассказывал интересные факты про животных, про то, как они делают чучела. А здесь мы смотрим на животных, которые обитают.

–Уже удалось подружиться в отряде с ребятами, которых увидели в первый раз?

– Да. Очень круто. Я только что объясняла друзьям из России, как проходят у нас экзамены после 11-го класса. Очень интересно узнавать про то, как они рассказывают про такую акцию в России, как «Большая перемена», а мы рассказываем что-то свое. Про БРСМ или про «100 идей для Беларуси». Очень круто, потому что в каждом отряде в купе живут два белоруса и два россиянина. Самое большое в мире Знамя Победы передадут на вечное хранение в Брестскую крепость. Читать здесь.

Валерия Русских, участница проекта «Поезд памяти» (Воронеж):

Так как я из России, меня больше всего меня впечатлил медведь. Я их и в живую видела, поэтому вот так.

– Откуда именно вы из России, раз видели медведя живьем?

– В России можно увидеть медведя везде, правда.