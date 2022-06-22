«Я знаю всех их поимённо». Ветеран КГБ о новой книге и истории партизанского отряда «Славный»

Новости Беларуси. Достойных сыновей могилевской земли вспоминали 22 июня в Кличевском районе. На острове Веремеевка после масштабной реконструкции торжественно открыли мемориал «Славный», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

История отряда «Славный» станет частью романа, который сегодня пишет ветеран Комитета госбезопасности, подполковник Анатолий Стаскевич. Сейчас он ведет скрупулезную исследовательскую работу и информацию для своей книги собирает буквально по крупицам.

Анатолий Стаскевич, ветеран Комитета государственной безопасности Беларуси:

Я знаю всех их поименно, знаю, как они выглядели. Я собрал на них очень большой материал. И каждый будет похоронен уже мною в этом романе. Отдельно.