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«Я знаю всех их поимённо». Ветеран КГБ о новой книге и истории партизанского отряда «Славный»

22 июня 2022 19:29
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Новости Беларуси. Достойных сыновей могилевской земли вспоминали 22 июня в Кличевском районе. На острове Веремеевка после масштабной реконструкции торжественно открыли мемориал «Славный», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Я знаю всех их поимённо». Ветеран КГБ о новой книге и истории партизанского отряда «Славный»-1

История отряда «Славный» станет частью романа, который сегодня пишет ветеран Комитета госбезопасности, подполковник Анатолий Стаскевич. Сейчас он ведет скрупулезную исследовательскую работу и информацию для своей книги собирает буквально по крупицам.  

«Я знаю всех их поимённо». Ветеран КГБ о новой книге и истории партизанского отряда «Славный»-4

Анатолий Стаскевич, ветеран Комитета государственной безопасности Беларуси:  
Я знаю всех их поименно, знаю, как они выглядели. Я собрал на них очень большой материал. И каждый будет похоронен уже мною в этом романе. Отдельно.  

«Я знаю всех их поимённо». Ветеран КГБ о новой книге и истории партизанского отряда «Славный»-7

Книга выйдет в тираж уже в сентябре 2022 года. И наверняка не останется без внимания всех, кому небезразлична подлинная история нашей Победы.  

# Год исторической памяти # общество # Анатолий Стаскевич # Фотофакт

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