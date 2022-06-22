«Мы уже привычные». В Брестской крепости прошла реконструкция начала Великой Отечественной войны

Новости Беларуси. Здесь началась война. В Брестской крепости также почтили память героев. В знаменитой цитадели, которая первой приняла на себя удар врага, этой ночью, 22 июня, прошел митинг-реквием. И сейчас там достаточно многолюдно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На прямой связи со студией Вероника Кудринецкая.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

На рассвете на Кобринском укреплении, как и 81 год назад, рвались снаряды, умирали бойцы, лили слезы матери. Все потому что в 11 раз проходит масштабная военно-историческая реконструкция первых дней войны в Брестской крепости. В этом году задействованы триста реконструкторов из Беларуси, России, Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, Болгарии и даже участники из Китая и Японии. Сорок человек из Европы. А, например, Сергей приехал из Гомеля. Он был непосредственным участником боя, который закончился всего пару минут назад. Сергей, вы мне уже признались, что третий раз здесь. Делитесь эмоциями.

Сергей:

Если рассказать о своих эмоциях, я больше получил эмоций на репетиции, потому что я воочию мог это видеть. А так как мы пограничники и были на заставе, а застава умирает первой, у меня больше эмоций. А так – как в первый раз. Приезжаешь, все на эмоциях, тут даже было видно, что люди плакали. Да, это память о наших предках. Вероника Кудринецкая:

Я смотрела с трибун, бойцы, которые погибали первыми, лежали на земле. А сегодня не так уж и тепло. Совсем не чувствуется, что погода, как тогда была, в 1941-м, тогда было жарко. Тяжело было?

Сергей:

Ну, мы уже привычные. Мы знали, на что мы идем. Вероника Кудринецкая:

Привыкли к таким условиям? Сергей:

Да.

Вероника Кудринецкая:

В этом году реконструкция прошла по традиционному сценарию. Как всегда, ее транслировали на больших экранах и озвучивал все диктор. Однако в этом году реконструкторы показали не только первый день войны и нападение на Брестскую крепость, но и другие эпизоды. Было больше пиротехники и военной техники. Зрители могли увидеть немецкий самолет Ан-2, немецкий танк, который предоставил для реконструкции «Беларусьфильм» и много другой техники. Например, немецкую госпитальную машину, смастеренную жителем Каменца. Вся реконструкция длилась полтора часа. Дмитрий Мезенцев: «Сегодня здесь, на земле легендарной Брестской крепости, тысячи людей» (тут подробнее).