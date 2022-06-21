Самое большое в мире Знамя Победы передадут на вечное хранение в Брестскую крепость

Новости Беларуси. В Бресте по традиции воссоздали последний мирный день перед войной. Сотни человек приняли участие в реконструкции, тем самым окунули город в эпоху 1940-х, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воссоздать предвоенную эпоху в 2022 году помогали участники клубов военной реконструкции не только из Беларуси. Увидеть вживую улочки героического Бреста приехали гости из 14 стран. У интернациональной делегации почетная миссия.