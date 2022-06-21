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Самое большое в мире Знамя Победы передадут на вечное хранение в Брестскую крепость

21 июня 2022 21:56
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Новости Беларуси. В Бресте по традиции воссоздали последний мирный день перед войной. Сотни человек приняли участие в реконструкции, тем самым окунули город в эпоху 1940-х, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воссоздать предвоенную эпоху в 2022 году помогали участники клубов военной реконструкции не только из Беларуси. Увидеть вживую улочки героического Бреста приехали гости из 14 стран. У интернациональной делегации почетная миссия.

Город окунули в 1940-е годы. Последний мирный день перед войной воссоздали в Бресте. Читать здесь.

Самое большое в мире Знамя Победы передадут на вечное хранение в Брестскую крепость-1

Владимир Скрипниченко, руководитель проекта «Непокоренные»:
Мы привезли для передачи в Брестскую крепость-герой Знамя Победы. Это самое большое в мире Знамя Победы. Его площадь – 2 022 квадратных метра. Оно высотой практически 65 метров, а шириной, как улица Тверская в Москве, – 30 с лишним метров. Мы надеемся вечером развернуть это Знамя у монумента «Мужество». И передадим его уже на вечное хранение в Брестскую крепость-герой.

# Великая Отечественная война # общество # Владимир Скрипниченко # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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