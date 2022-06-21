Можно прочитать информацию на любом языке. У братской могилы в посёлке Сопоцкин установили таблицу с QR-кодом

Новости Беларуси. По маршруту героев отправились женщины Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Локацию для автопробега выбрали Августовский канал – место не только уникальное по своей природе и рукотворным сооружениям, это еще и место памяти. Канал расположен на западной границе страны, именно эта территория приняла первый удар немецко-фашистских захватчиков.

Остановки в местах скорби и памяти. Братская могила в городском поселке Сопоцкин. Здесь захоронены 902 воина и один партизан, которые погибли в окрестностях в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Теперь узнать информацию этого места может каждый.

Маршрут автопробега по району вблизи Августовского канала. Западное приграничье. В первые дни Великой Отечественной войны каждая пядь этой земли была обагрена кровью.

Андрей Садковский, председатель Сопоцкинского сельского исполнительного комитета:

Установлена таблица с QR-кодом. Приезжающие туристы смело могут подойти, зайти на эту же ссылку и на том языке, которым они владеют, прочитать эту информацию.

Это уже 110-я табличка рядом с памятником, которая появилась в гродненском регионе по инициативе областной организации Белорусского союза женщин. Сохранить память и боль войны не на словах.