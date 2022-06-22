Вольфович: никогда от Беларуси не исходили и не будут исходить угрозы. Но свою страну мы способны защитить

Новости Беларуси. От специальных средств правоохранителей до инструментов антитеррористической защиты. В Минске 22 июня начала работу Международная выставка индустрии безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она проводится впервые и должна стать объединяющей площадкой усилий всего мирового сообщества. Каким был первый день международной выставки?
Расскажет Глеб Прокофьев.
Для достижения превосходства наши противники сегодня используют все современные методы ведения гибридной войны. В тоже же время наша страна не изменила свою военную доктрину, которая носила и носит сугубо оборонительный характер.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Никогда от Беларуси не исходили угрозы, не будут исходить. Но свою национальную безопасность, свою страну мы способны защитить. И вот эта выставка, эта индустрия безопасности как раз нацелена, чтобы общими взглядами, общими подходами, передовыми технологиями, которые сегодня разработаны на территории стран, участвующих в этой выставке, мы поделились, обменялись опытом. И сделали все возможное для безопасности наших стран.
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