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Вольфович: никогда от Беларуси не исходили и не будут исходить угрозы. Но свою страну мы способны защитить

22 июня 2022 19:38
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Новости Беларуси. От специальных средств правоохранителей до инструментов антитеррористической защиты. В Минске 22 июня начала работу Международная выставка индустрии безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она проводится впервые и должна стать объединяющей площадкой усилий всего мирового сообщества. Каким был первый день международной выставки?  

Расскажет Глеб Прокофьев.  

Для достижения превосходства наши противники сегодня используют все современные методы ведения гибридной войны. В тоже же время наша страна не изменила свою военную доктрину, которая носила и носит сугубо оборонительный характер.  

Вольфович: никогда от Беларуси не исходили и не будут исходить угрозы. Но свою страну мы способны защитить-1

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:   
Никогда от Беларуси не исходили угрозы, не будут исходить. Но свою национальную безопасность, свою страну мы способны защитить. И вот эта выставка, эта индустрия безопасности как раз нацелена, чтобы общими взглядами, общими подходами, передовыми технологиями, которые сегодня разработаны на территории стран, участвующих в этой выставке, мы поделились, обменялись опытом. И сделали все возможное для безопасности наших стран.  

Зась: внимание многих стран приковано к ситуации в Украине. Другие реальные угрозы безопасности никуда не делись – читать далее.  

# Выставка # общество # Александр Вольфович # Глеб Прокофьев # Фотофакт

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