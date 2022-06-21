Город окунули в 1940-е годы. Последний мирный день перед войной воссоздали в Бресте

Новости Беларуси. В Бресте по традиции воссоздали последний мирный день перед войной. Сотни человек приняли участие в реконструкции, тем самым окунули город в эпоху 1940-х, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все подробности необычного флешмоба из города над Бугом в репортаже Вероники Кудринецкой.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Белые носочки и платья в горошек, в воздухе вальсируют ароматы духов, слышны отголоски романсов, где-то недалеко тарахтит старенький мотоцикл, а за углом прямо на простынях показывают фильмы с черно-белой тональностью. Таким очевидцы помнят Брест за день до Великой Отечественной войны.

Вот и 21 июня на улице Советской будто запустили машину времени. Звучат довоенные песни, а горожане достают наряды из бабушкиных сундуков.

Мы из Мурманска. Мы моряки. И плюс сама красота, которая в этой форме была в 1930-е годы, дает нам возможность показать вам, как это было на самом деле. Бульвар пестрит яркими шляпками и ситцевыми платьями. Танцоры кружатся в вальсе, и вся эта картина напоминает сюжет ретро-открытки. Одна из прогуливающихся дам поделилась с нами секретом своего наряда в стиле начала 1940-х.

– К сожалению, прибыла без поддержки, в гордом одиночестве. Зато какого офицера мы нашли по дороге. Очень нравятся мне погоны, ордена и офицерская зарплата. Колечко обещал подарить. Жду. Где тут у вас ювелирный магазин поблизости? То есть мы идем правильным путем.

– Дорогая, пойдем.

На лавочках сидят красноармейцы. Рядом стоит пулемет в импровизированном укреплении из мешков. Среди одетых в форму Павел Овчинников, коллекционер из Речицы. Добрался до Бреста на раритетном мотоцикле 1940-х годов.

Павел Овчинников, коллекционер:

От этого мотоцикла уже вся пошла линейка мотоциклов ИЖ советских. В 1945 году мы их вывезли по репарации, и в Ижевске начали выпускать мотоцикл ИЖ. Велосипед тоже интересен, велосипед Opel 1945 года.

Атмосферу последнего мирного дня в Бресте воссоздают не впервые. Сценарий мероприятия составляют по воспоминаниям ветеранов. И, как они говорят, последний мирный день 1941-го был очень солнечным. В этот раз дождливый, но от этого не менее красочный.

Валерий Маленок, житель Бреста:

Я отношусь очень трепетно к этому. У меня очень много погибло. Один из родственников погиб вообще в первый день войны. Началась бомбежка авиационная немецкая. Выскочили из казармы, напарник говорит: побежали прятаться. Он говорит: какое прятаться, надо в боевую машину. Только прыгнул в танк – туда же авиабомба. В эти дни в городе много туристов. Кто-то здесь впервые, для кого-то это уже традиция, своеобразная дань памяти тем, кто погиб на войне. Самое большое в мире Знамя Победы передадут на вечное хранение в Брестскую крепость. Читать здесь.

Максим Моисеев, следователь Щучинского районного отдела Следственного комитета Беларуси:

В преддверии 22 июня собираемся посетить Брестскую крепость, чтобы почтить память погибших, павших в боях в Брестской крепости. А также всех жертв Великой Отечественной войны.