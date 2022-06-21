Город окунули в 1940-е годы. Последний мирный день перед войной воссоздали в Бресте
Новости Беларуси. В Бресте по традиции воссоздали последний мирный день перед войной. Сотни человек приняли участие в реконструкции, тем самым окунули город в эпоху 1940-х, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все подробности необычного флешмоба из города над Бугом в репортаже Вероники Кудринецкой.
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Белые носочки и платья в горошек, в воздухе вальсируют ароматы духов, слышны отголоски романсов, где-то недалеко тарахтит старенький мотоцикл, а за углом прямо на простынях показывают фильмы с черно-белой тональностью. Таким очевидцы помнят Брест за день до Великой Отечественной войны.
Вот и 21 июня на улице Советской будто запустили машину времени. Звучат довоенные песни, а горожане достают наряды из бабушкиных сундуков.
Мы из Мурманска. Мы моряки. И плюс сама красота, которая в этой форме была в 1930-е годы, дает нам возможность показать вам, как это было на самом деле.
Бульвар пестрит яркими шляпками и ситцевыми платьями. Танцоры кружатся в вальсе, и вся эта картина напоминает сюжет ретро-открытки. Одна из прогуливающихся дам поделилась с нами секретом своего наряда в стиле начала 1940-х.
– К сожалению, прибыла без поддержки, в гордом одиночестве. Зато какого офицера мы нашли по дороге. Очень нравятся мне погоны, ордена и офицерская зарплата. Колечко обещал подарить. Жду. Где тут у вас ювелирный магазин поблизости? То есть мы идем правильным путем.
– Дорогая, пойдем.
На лавочках сидят красноармейцы. Рядом стоит пулемет в импровизированном укреплении из мешков. Среди одетых в форму Павел Овчинников, коллекционер из Речицы. Добрался до Бреста на раритетном мотоцикле 1940-х годов.
Павел Овчинников, коллекционер:
От этого мотоцикла уже вся пошла линейка мотоциклов ИЖ советских. В 1945 году мы их вывезли по репарации, и в Ижевске начали выпускать мотоцикл ИЖ. Велосипед тоже интересен, велосипед Opel 1945 года.
Атмосферу последнего мирного дня в Бресте воссоздают не впервые. Сценарий мероприятия составляют по воспоминаниям ветеранов. И, как они говорят, последний мирный день 1941-го был очень солнечным. В этот раз дождливый, но от этого не менее красочный.
Валерий Маленок, житель Бреста:
Я отношусь очень трепетно к этому. У меня очень много погибло. Один из родственников погиб вообще в первый день войны. Началась бомбежка авиационная немецкая. Выскочили из казармы, напарник говорит: побежали прятаться. Он говорит: какое прятаться, надо в боевую машину. Только прыгнул в танк – туда же авиабомба.
В эти дни в городе много туристов. Кто-то здесь впервые, для кого-то это уже традиция, своеобразная дань памяти тем, кто погиб на войне.
Самое большое в мире Знамя Победы передадут на вечное хранение в Брестскую крепость. Читать здесь.
Максим Моисеев, следователь Щучинского районного отдела Следственного комитета Беларуси:
В преддверии 22 июня собираемся посетить Брестскую крепость, чтобы почтить память погибших, павших в боях в Брестской крепости. А также всех жертв Великой Отечественной войны.
Уже на рассвете брестчане и гости города вспомнят, как 80 лет назад началась война, чтобы не забыть, как сильно отличалась жизнь 21 июня от той, что будет уже скоро, в 4 часа утра. Тогда и начнутся основные мероприятия в Брестской крепости. В героической Цитадели пройдет митинг-реквием, а в 5 часов утра брестчане и гости города-героя увидят вживую первые минуты боя.