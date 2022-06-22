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Беспилотник может мониторить территорию всей Беларуси! Что показали на выставке индустрии безопасности в Минске?

22 июня 2022 19:44
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Новости Беларуси. От специальных средств правоохранителей до инструментов антитеррористической защиты. В Минске 22 июня начала работу Международная выставка индустрии безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она проводится впервые и должна стать объединяющей площадкой усилий всего мирового сообщества. Каким был первый день международной выставки?  

Расскажет Глеб Прокофьев.  

Беспилотник может мониторить территорию всей Беларуси! Что показали на выставке индустрии безопасности в Минске?-1

Обстановка вдоль белорусских границ, мягко говоря, волнительная. Только на сегодняшний день в Восточной Европе проходят пять крупных военных учений. Плюс постоянные полеты разведавиации. Но Беларусь готова противостоять любым угрозам. В подтверждение – экспозиция Международной выставки индустрии безопасности, которая открылась в «Минск-Арене». Более сотни предприятий и самые современные разработки. К примеру, через современный прицел оружия противник точно будет замечен.  

Беспилотник может мониторить территорию всей Беларуси! Что показали на выставке индустрии безопасности в Минске?-4

Владимир Сафонов, начальник сектора тепловизионных и комбинированных приборов и дальномеров НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО:  
Малогабаритный тепловизионный прицел, предназначенный для автоматического оружия. Его особенность заключается в том, что он работает при любых погодных условиях: днем, ночью, вечером. Ему не страшна засветка какая-то лишняя. Большой еще его плюс – то, что нужно для подразделений спецназа – это очень маленькие габариты.  

Беспилотник может мониторить территорию всей Беларуси! Что показали на выставке индустрии безопасности в Минске?-7

Отдельное внимание – экспозиции белорусских ученых. Здесь немало новинок. Одна из них – беспилотный авиационный комплекс «Буревестник». Сейчас летательный аппарат на этапе испытаний. Однако уже подписан ряд контрактов на поставку авиановинки на экспорт.  

Беспилотник может мониторить территорию всей Беларуси! Что показали на выставке индустрии безопасности в Минске?-10

Юрий Яцына, директор научно-производственного центра многофункциональных беспилотных комплексов НАН Беларуси:  
Он предназначен для мониторинга чрезвычайных ситуаций. Это пожары, это наводнения и другие стихийные бедствия, которые могут быть на территории Республики Беларусь. Мы делаем его радиус действия до 290-300 километров. То есть это, фактически, если летать из центра Республики Беларусь, то он может мониторить всю территорию страны.  

Беспилотник может мониторить территорию всей Беларуси! Что показали на выставке индустрии безопасности в Минске?-13

Одна из целей выставки – объединить наработанный опыт в сфере безопасности между дружественными странами. На форум приехали делегации из ОДКБ, а также представители Вьетнама, Узбекистана и других стран.  

Международная выставка индустрии безопасности открылась в Минске. Она проводится впервые – подробности.   

Граница должна быть на замке. Таможенная служба Беларуси оснащена самой современной техникой и средствами контроля. Наркотики, взрывчатку в течение нескольких минут найдут. В помощь, например, детектор следов.

Беспилотник может мониторить территорию всей Беларуси! Что показали на выставке индустрии безопасности в Минске?-16

Дмитрий Радивоник, начальник главного управления автоматизации таможенных операций и оперативного мониторинга Государственного таможенного комитета Беларуси:  
Если гражданин пересекает границу, и есть по нему предположения, что он может везти какое-либо опасное вещество, то мы можем провести оперативный контроль. Он происходит путем снятия остатков с ладоней либо, например, если это транспортное средство, с рулевого колеса либо с подлокотников. И иных, где он мог прикасаться. С багажа также. И осуществляется анализ, индексирование наличия признаков либо остатков данного вещества.  

Зась: внимание многих стран приковано к ситуации в Украине. Другие реальные угрозы безопасности никуда не делись – читать далее.  

Беспилотник может мониторить территорию всей Беларуси! Что показали на выставке индустрии безопасности в Минске?-19

Для достижения превосходства наши противники сегодня используют все современные методы ведения гибридной войны. В тоже же время наша страна не изменила свою военную доктрину, которая носила и носит сугубо оборонительный характер.  

Вольфович: никогда от Беларуси не исходили угрозы, не будут исходить. Но свою страну мы способны защитить. Читайте здесь.  

Беспилотник может мониторить территорию всей Беларуси! Что показали на выставке индустрии безопасности в Минске?-22

Программа выставки рассчитана на четыре дня. Помимо экспозиции, запланировано проведение научных конференций и круглых столов. Этот форум должен придать дополнительный импульс в развитии оборонного комплекса нашей страны.  

# Выставка # общество # Глеб Прокофьев # Владимир Сафонов # Юрий Яцына # Дмитрий Радивоник # Фотофакт

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