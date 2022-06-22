Беспилотник может мониторить территорию всей Беларуси! Что показали на выставке индустрии безопасности в Минске?

Новости Беларуси. От специальных средств правоохранителей до инструментов антитеррористической защиты. В Минске 22 июня начала работу Международная выставка индустрии безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она проводится впервые и должна стать объединяющей площадкой усилий всего мирового сообщества. Каким был первый день международной выставки? Расскажет Глеб Прокофьев.

Обстановка вдоль белорусских границ, мягко говоря, волнительная. Только на сегодняшний день в Восточной Европе проходят пять крупных военных учений. Плюс постоянные полеты разведавиации. Но Беларусь готова противостоять любым угрозам. В подтверждение – экспозиция Международной выставки индустрии безопасности, которая открылась в «Минск-Арене». Более сотни предприятий и самые современные разработки. К примеру, через современный прицел оружия противник точно будет замечен.

Владимир Сафонов, начальник сектора тепловизионных и комбинированных приборов и дальномеров НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО:

Малогабаритный тепловизионный прицел, предназначенный для автоматического оружия. Его особенность заключается в том, что он работает при любых погодных условиях: днем, ночью, вечером. Ему не страшна засветка какая-то лишняя. Большой еще его плюс – то, что нужно для подразделений спецназа – это очень маленькие габариты.

Отдельное внимание – экспозиции белорусских ученых. Здесь немало новинок. Одна из них – беспилотный авиационный комплекс «Буревестник». Сейчас летательный аппарат на этапе испытаний. Однако уже подписан ряд контрактов на поставку авиановинки на экспорт.

Юрий Яцына, директор научно-производственного центра многофункциональных беспилотных комплексов НАН Беларуси:

Он предназначен для мониторинга чрезвычайных ситуаций. Это пожары, это наводнения и другие стихийные бедствия, которые могут быть на территории Республики Беларусь. Мы делаем его радиус действия до 290-300 километров. То есть это, фактически, если летать из центра Республики Беларусь, то он может мониторить всю территорию страны.

Одна из целей выставки – объединить наработанный опыт в сфере безопасности между дружественными странами. На форум приехали делегации из ОДКБ, а также представители Вьетнама, Узбекистана и других стран. Международная выставка индустрии безопасности открылась в Минске. Она проводится впервые – подробности. Граница должна быть на замке. Таможенная служба Беларуси оснащена самой современной техникой и средствами контроля. Наркотики, взрывчатку в течение нескольких минут найдут. В помощь, например, детектор следов.

Дмитрий Радивоник, начальник главного управления автоматизации таможенных операций и оперативного мониторинга Государственного таможенного комитета Беларуси:

Если гражданин пересекает границу, и есть по нему предположения, что он может везти какое-либо опасное вещество, то мы можем провести оперативный контроль. Он происходит путем снятия остатков с ладоней либо, например, если это транспортное средство, с рулевого колеса либо с подлокотников. И иных, где он мог прикасаться. С багажа также. И осуществляется анализ, индексирование наличия признаков либо остатков данного вещества. Зась: внимание многих стран приковано к ситуации в Украине. Другие реальные угрозы безопасности никуда не делись – читать далее.

Для достижения превосходства наши противники сегодня используют все современные методы ведения гибридной войны. В тоже же время наша страна не изменила свою военную доктрину, которая носила и носит сугубо оборонительный характер. Вольфович: никогда от Беларуси не исходили угрозы, не будут исходить. Но свою страну мы способны защитить. Читайте здесь.