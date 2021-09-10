Её хватит на микрорайон, два детских сада и школу. В Слуцке открыли вторую котельную на фрезерном торфе

Новости Беларуси. Минская область лидирует по использованию местных видов топлива, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Перевод ТЭЦ с природного газа на древесную щепу либо торф – часть госпрограммы по энергосбережению.
Новости Беларуси. Минская область лидирует по использованию местных видов топлива, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Перевод ТЭЦ с природного газа на древесную щепу либо торф – часть госпрограммы по энергосбережению.
А введение в эксплуатацию таких объектов позволяет не только экономить, но и создавать новые рабочие места. Котельная обеспечит теплом и горячей водой весь жилой 11-й микрорайон Слуцка, два детских сада, школу, центр традиционной культуры.
Ее мощность – 14 мегаватт, она снабжена современным высокотехнологичным оборудованием. Работает котельная в автоматическом режиме. Строительство проводилось в рамках государственной программы «Энергосбережение». В объект инвестировано 12,7 миллиона рублей (в основном средства Министерства энергетики и областного бюджета).