Её хватит на микрорайон, два детских сада и школу. В Слуцке открыли вторую котельную на фрезерном торфе

Новости Беларуси. Минская область лидирует по использованию местных видов топлива, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Перевод ТЭЦ с природного газа на древесную щепу либо торф – часть госпрограммы по энергосбережению.

А введение в эксплуатацию таких объектов позволяет не только экономить, но и создавать новые рабочие места. Котельная обеспечит теплом и горячей водой весь жилой 11-й микрорайон Слуцка, два детских сада, школу, центр традиционной культуры.