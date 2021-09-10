Головченко: отношения Беларуси и России прошли проверку на прочность в условиях внешнего давления

Новости Беларуси. Двусторонние отношения Беларуси и России прошли проверку на прочность. Об этом 10 сентября заявил премьер-министр нашей страны Роман Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководитель белорусского правительства принял участие в заседании Совета министров Союзного государства. Встреча с российской делегацией во главе с премьером Михаилом Мишустиным прошла под Минском в гостевой резиденции «Заславль». Она организована по следам переговоров 9 сентября в Москве президентов двух стран.

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Итогом Совмина 10 сентября стало одобрение всех 28 союзных программ. Теперь эти документы должны быть утверждены Высшим госсоветом под руководством президентов двух стран.