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Головченко: отношения Беларуси и России прошли проверку на прочность в условиях внешнего давления

10 сентября 2021 11:24
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Новости Беларуси. Двусторонние отношения Беларуси и России прошли проверку на прочность. Об этом 10 сентября заявил премьер-министр нашей страны Роман Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Головченко: отношения Беларуси и России прошли проверку на прочность в условиях внешнего давления-1

Руководитель белорусского правительства принял участие в заседании Совета министров Союзного государства. Встреча с российской делегацией во главе с премьером Михаилом Мишустиным прошла под Минском в гостевой резиденции «Заславль». Она организована по следам переговоров 9 сентября в Москве президентов двух стран.

Головченко: отношения Беларуси и России прошли проверку на прочность в условиях внешнего давления-4

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Итогом Совмина 10 сентября стало одобрение всех 28 союзных программ. Теперь эти документы должны быть утверждены Высшим госсоветом под руководством президентов двух стран.

# Союзное государство # Экономика # Роман Головченко # Михаил Мишустин # Фотофакт

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