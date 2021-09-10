Построят поликлинику и школы. Какие изменения внесли в Инвестпрограмму Минска?

Новости Беларуси. Изменения в Инвестиционную программу Минска внесли на 29-й сессии Мингорсовета. Дополнительные средства направлены на реконструкцию и строительство новых учреждений образования и здравоохранения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Среди них – модернизация 11-й городской больницы, строительство 9-й детской поликлиники, а еще двух школ. 4 миллиона рублей выделено на продление улиц Казинца и Жуковского. Также на сессии были внесены изменения в бюджет столицы. Особое внимание – жилищно-коммунальному хозяйству. Помимо этого, во время заседания наградили победителей смотра-конкурса на лучшую работу органов местного самоуправления.

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

В городе проблемы решаются быстро и оперативно. У депутатов всегда есть возможность провести внеочередную сессию, когда стоит вопрос оперативного решения того или иного вопроса. Но вместе с тем сегодня наш бюджет пополняется очень хорошо. Поэтому проблемных вопросов в области обеспечения и решения вопросов наших минчан сегодня не стоит.