«Интересно будет на каждой площадке». Около Свислочи поставили праздничную сцену

Новости Беларуси. Новая локация ко Дню города. На берегу Свислочи установили сцену для праздничных мероприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Новая локация ко Дню города. На берегу Свислочи установили сцену для праздничных мероприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Она находится в сквере имени Янки Купалы. Здесь 11 сентября в торжественной обстановке вручат награды «Минчанин года» и «Лучший по профессии» по итогам городского конкурса профессионального мастерства «Минский мастер». Вечером также запланирована концертная программа в сопровождении Президентского оркестра Беларуси. На сцене выступят ансамбль «Верасы», народная артистка Анастасия Москвина и заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева.
Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Фоном, задником, скажем так, этой сцены будет служить световой фонтан, который был открыт в прошлом году. Поэтому достаточно интересно будет на каждой площадке. Я надеюсь, все будет замечено нашими жителями и гостями столицы.