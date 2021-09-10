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«Интересно будет на каждой площадке». Около Свислочи поставили праздничную сцену

10 сентября 2021 14:33
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Новости Беларуси. Новая локация ко Дню города. На берегу Свислочи установили сцену для праздничных мероприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Интересно будет на каждой площадке». Около Свислочи поставили праздничную сцену-1

Она находится в сквере имени Янки Купалы. Здесь 11 сентября в торжественной обстановке вручат награды «Минчанин года» и «Лучший по профессии» по итогам городского конкурса профессионального мастерства «Минский мастер». Вечером также запланирована концертная программа в сопровождении Президентского оркестра Беларуси. На сцене выступят ансамбль «Верасы», народная артистка Анастасия Москвина и заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева.

«Интересно будет на каждой площадке». Около Свислочи поставили праздничную сцену-4

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Фоном, задником, скажем так, этой сцены будет служить световой фонтан, который был открыт в прошлом году. Поэтому достаточно интересно будет на каждой площадке. Я надеюсь, все будет замечено нашими жителями и гостями столицы.

# Праздничные даты # общество # Виталий Брель # Анастасия Москвина # Ирина Дорофеева # Фотофакт

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