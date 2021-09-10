«Интересно будет на каждой площадке». Около Свислочи поставили праздничную сцену

Новости Беларуси. Новая локация ко Дню города. На берегу Свислочи установили сцену для праздничных мероприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Она находится в сквере имени Янки Купалы. Здесь 11 сентября в торжественной обстановке вручат награды «Минчанин года» и «Лучший по профессии» по итогам городского конкурса профессионального мастерства «Минский мастер». Вечером также запланирована концертная программа в сопровождении Президентского оркестра Беларуси. На сцене выступят ансамбль «Верасы», народная артистка Анастасия Москвина и заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева.