Головченко — Мишустину: «Ваш визит является самым убедительным доказательством подлинных братских отношений»

Новости Беларуси. Беларусь достигла договоренностей с Российской Федерацией по оплате энергоносителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более того, страны значительно продвинулись в решении других наболевших вопросов. Россия в свою очередь поддерживает суверенитет и территориальную целостность Беларуси. Об этом во время встречи с Александром Лукашенко заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин. О чем еще говорили во Дворце Независимости, знает Виктория Ходосок.

Количество гостей во Дворце Независимости 3 сентября – явный признак предстоящей большой работы. Узнаваемые лица – белорусские министры, руководители известных структур. Но не только. Среди приглашенных и зарубежные представители. Говорить о каких-либо деталях до переговоров желающих было мало. Пообщаться с журналистами согласился министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об испытаниях российской вакцины против коронавируса в Беларуси. Наша страна станет одной из первых, куда привезут препарат. Кстати, премьер-министр Беларуси Роман Головченко согласился его испытать на себе. Глава Минздрава России о вакцине от коронавируса: «Часть исследований пройдёт на территории Беларуси»

Об интересе Беларуси к России и наоборот долго объяснять не надо. Две страны – давние партнеры. Главный тезис Президента на личной встрече с Мишустиным – Беларусь и Россия значительно продвинулись в решении наболевших вопросов, а в тяжелую минуту соседняя страна помогла и экономике серьезно стабилизироваться. Время непростое. На отрасли сказалась сначала пандемия, подпортили показатели и политические волнения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мне вчера Роман Александрович докладывал, что вы значительно продвинулись в решении тех вопросов, наболевших вопросов для нас. Вы знаете, я чаще и чаще говорю: у нас это просто видно, осязаемо все в связи с отдельными тут выпадами так называемой нашей оппозиции (не знаю, как ее назвать, я еще не совсем понимаю, как назвать все это). Тем не менее это для нас урок. Вам спасибо за то, что вы в тяжелую минуту подключились и помогли нам хотя бы в экономике серьезно стабилизироваться, очень серьезно. Особенно в умах людей произошел переворот, что Россия как братская страна, как основной наш экономический партнер и рынок сбыта (мы же это не скрываем – почти половину всего мы продаем в России), от нас не отвернулась в эти трудные времена. НАТО у наших границ. О таких маневрах определенно можно сказать «военная угроза для страны». Это вынудило Беларусь усилено защищать свои рубежи и показать, что в своем доме сами себе хозяева. Александр Лукашенко об учении НАТО у границ Беларуси: мы развернули практически половину нашей армии

Странную игру затеяли и еще одни соседи. Нашумевшее «дело Навального». Канцлер Германии Меркель заявила: он отравлен химическим оружием. При этом добавила, что России придется ответить на сложные вопросы. Эту ситуацию сегодня прокомментировал Александр Лукашенко. У белорусской разведки есть доказательства, что история – фальсификация. Для чего был сделан такой шаг, Президент объяснил. Александр Лукашенко: «Это фальсификация. Никакого отравления Навального не было» В это время глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил: исключать провокацию западных спецслужб не стоит. Заявления немецких представителей вызывают много вопросов.

Поссорить двух давних партнеров – Беларусь и Россию – вряд ли кому-то удастся. Страны четко наметили шаги – только укреплять свои отношения, и прежде всего экономические. Такие тезисы звучали уже на расширенном заседании правительств. Усиленно предстоит поработать в области товарооборота. В 2019 году он составил более 35 миллиардов долларов. А в первом полугодии 2020-го из-за пандемии снизился на 21 %. Стороны намерены вернуться к прежним цифрам.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Ваш визит является самым убедительным доказательством подлинных братских отношений между нашими странами в это непростое время, когда Беларусь подверглась массированному давлению извне тех сил, которые пытались и до сих пор пытаются опрокинуть государство, разыграть привычный уже сценарий так называемой цветной революции, а также вбить клин между двумя ближайшими союзниками, которыми являются Беларусь и Россия. Но нам не привыкать к противостоянию внешним вызовам. Особенно чувствуя поддержку нашего союзника, Российской Федерации, которая является и нашим основным торговым партнером с долей 48 % по итогам января-июля текущего года. Российская Федерация также является крупнейшим инвестором в белорусскую экономику. Только за первое полугодие российские инвестиции составили почти 2 миллиарда долларов США.

Михаил Мишустин, председатель правительства России:

В России дорожат нашими добрыми, добрососедскими, союзными отношениями, можно сказать, братскими отношениями. Заинтересованы в том, чтобы вывести наше сотрудничество еще на более высокий уровень. Вы видите, что мы приехали большой делегацией, здесь ключевые министры, вице-премьеры российского правительства. Наряду с вопросами экономического сотрудничества, о котором мы говорили, мы хотели бы обсудить в том числе и промышленную кооперацию, взаимодействие в сфере цифровой экономики. Готовы будем также обсудить наши значимые гуманитарные направления.