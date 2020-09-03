Александр Новак о поставках газа в Беларусь: здесь необходимо провести сверку по задолженности

Затронули на ней и тему энергоносителей. Для нас Россия – основной поставщик ресурсов, мы для нее – транзитная зона больших объемов нефти и газа в Европу. Настроены стороны на долгосрочные отношения. В ближайшее время договорились урегулировать вопрос во взаиморасчетах за поставленный газ. Цена на 2021 год на топливо – для нас пока предмет уже другой встречи.

Александр Новак, министр энергетики России:

Здесь необходимо провести сверку по задолженности. Есть, с одной стороны, задолженность в размере 328 миллионов долларов, которые за поставки газа существуют. В том числе есть предоплата в размере 101 миллион долларов. То есть это две цифры, которые сегодня учитываются во взаиморасчетах.

По нефти. Вы знаете, что у нас нефть поставлялась и поставляется в Республику Беларусь в рамках индикативных балансов. На этот год индикативный баланс, на последующие годы предусматривает 24 миллиона тонн, хотя объем поставок несколько ниже с учетом потребности Республики Беларусь в переработке.

Что касается цен, то они формируются на основе опять же коммерческих договоренностей. «Белнефтехим» и наши нефтяные компании уже вступили в переговоры по контрактам на 2021 год. Я знаю, что между ними очень конструктивные переговоры, что наши компании подтверждают уровень цен, которые действовали в 2020 году.