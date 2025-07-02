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Израиль согласился на 60-дневное прекращение огня в секторе Газа – Трамп

02 июля 2025 08:55
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Израиль согласился на 60-дневное прекращение огня в секторе Газа – Трамп-0

По словам президента США Дональда Трампа, Тель-Авив дал согласие на прекращение огня в секторе Газа на 60 дней, пишет РИА Новости.

В социальной сети Трамп рассказал о встрече представителей США и Израиля касательно ситуации в Газе. Он отметил, что переговоры были долгими и продуктивными.

Израильская сторона согласилась «на необходимые условия для заключения 60-дневного прекращения огня» – написал американский лидер, пояснив, что в течение указанного периода США будет проводить работу со всеми сторонами с целью завершения войны.

Представителями Египта и Катара будет передано предложение о перемирии ХАМАС.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп

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