Израиль согласился на 60-дневное прекращение огня в секторе Газа – Трамп

По словам президента США Дональда Трампа, Тель-Авив дал согласие на прекращение огня в секторе Газа на 60 дней, пишет РИА Новости.

В социальной сети Трамп рассказал о встрече представителей США и Израиля касательно ситуации в Газе. Он отметил, что переговоры были долгими и продуктивными.

Израильская сторона согласилась «на необходимые условия для заключения 60-дневного прекращения огня» – написал американский лидер, пояснив, что в течение указанного периода США будет проводить работу со всеми сторонами с целью завершения войны.

Представителями Египта и Катара будет передано предложение о перемирии ХАМАС.

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