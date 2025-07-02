Почему люди стали меньше общаться – аналитики назвали несколько причин

Об этом и не только поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

В современном мире индивидуализм – это новая реальность. Многие люди предпочитают одиночество. Специалисты утверждают, что с 1996 года количество одиноких людей на планете Земля выросло на треть.

Ольга Бурлакова, ведущая: Рейтинг одиночества. Почему так происходит в нашей жизни, выясняли аналитики. Почему люди стали меньше вообще общаться? На первом месте – влияние технологий. Я так понимаю, это социальные сети, возможность пообщаться с кем-то не выходя из дома. На втором месте – культ индивидуализма. Третье – урбанизация, далее – социальные изменения и пятое – последствия пандемии даже. То есть, я так понимаю, что проблемы со здоровьем тоже где-то коснулись. Вот наше затворничество какое-то вынужденное, может быть, приучило кого-то быть наедине с собой. Как-то вот более привычно стало.

Екатерина Протас, специалист по карме:

Почему мы не говорим о том, что люди начали выбирать, с кем общаться? Раньше как это было – вот дети дружат с одноклассниками. Родственники между собой, даже если они токсичные, обязаны контактировать. А сейчас посмотрите, сколько клубов по интересам – и женские, и мужские, и любители настольных игр, и читательские. Представляете, раньше заставляли читать, а сейчас есть целые клубы там, где люди объединяются.

Михаил Свито, ведущий:

Это все, потому что мы сейчас можем себе позволить выбирать. Раньше мы не могли. Мы не могли сказать, что я буду дружить с этим или не хочу с ним дружить. А сейчас мы более стали проработанными, осознанными, стали жестче.

Ольга Бурлакова:

Женщина не могла выбрать путь одиночки – это было стыдно, порицание общественное вызывало.