Страны Запада запускают военное производство для Киева на своей территории

На Западе намерены наладить на своей территории производство вооружения для Киева, пишет РИА Новости.

Дания будет первым западным государством, наладившим производство вооружения для ВС Украины на своей территории. Копенгаген действует исходя из соглашения, подписанного в рамках программы Build with Ukraine. Как заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, Данией уже выделено 77,8 миллиона долларов.

Компания Kongsberg Defence & Aerospace в Норвегии, занимающаяся выпуском ЗРК NASAMS, планирует обеспечить Киев крупносерийными зенитными ракетами и морскими БПЛА. ВС Украины уже получены не менее 9 батарей NASAMS. Также KDA является ведущим производителем морских дронов. Существует версия, что посредством норвежских дронов был атакован Крымский мост в июле 2023 года.

Инициатива Build with Ukraine нашла поддержку со стороны Литвы и Германии. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль во время своего визита в Киев подтвердил, что Берлин занимается наращиванием производства систем ПВО. Также ФРГ продолжает налаживать производство дальнобойного оружия в Украине. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, первые образцы должны поступить в войска в ближайшие недели.

Вильнюс оказывает финансовую поддержку Киеву. В апреле Литвой выделено 10 млн евро. Эти средства могли быть направлены на сборку САУ «Богдана» калибра 155 миллиметров в цехах Харьковского тракторного завода.

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