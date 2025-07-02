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Почему человек стремится к одиночеству – разложила психолог

02 июля 2025 08:30
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В современном мире индивидуализм – это новая реальность. Многие люди предпочитают одиночество. Специалисты утверждают, что с 1996 года количество одиноких людей на планете Земля выросло на треть.

Об этом и не только поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Михаил Свито, ведущий:
Почему мы все больше стремимся быть одни, уходим в себя? Где эти шумные компании? Не радуемся никаким приездам гостей, родственников. Почему это произошло? Где мы не туда свернули? Как перевернулся этот мир?

Почему человек стремится к одиночеству – разложила психолог-2

Юлия Казацкая, клинический психолог:
Мы устаем. Есть такое понятие: я устал. А у нас настолько мир просто кипит информационный потоком. Когда человек чувствует, что он уже не может, ему лучше начинать уходить или объявлять, вот такие фразы говорить. Это обезопасить опять себя, позаботиться о своем ощущении.

Михаил Свито:
Окружающих, кстати, тоже. Зачем распылять негативную энергию?

Юлия Казацкая:
Да, согласна. Когда человек может себе позволить такую роскошь, то есть ощущать, что я устал. Выбираю уединиться, допустим, в ретрит на четыре дня на молчание. Это здорово. Это говорит про то, что я понимаю себя, чего я хочу.
Еще очень важный момент, почему люди не находятся вместе – мы все хотим понимания. Не всегда компании собираются или даже друг с другом общение идет на одной волне. Нет этого понимания. Человек такой, что да, ладно. Что я тебя буду «лечить»? Условно, я не буду тратить на это время. Стучать в твое сердце или душу, чтобы ты меня услышал, когда человек закрыт.

Почему человек стремится к одиночеству – разложила психолог-4

Ольга Бурлакова, ведущая:
А время у нас самый драгоценный ресурс, действительно.

Юлия Казацкая:
Да, тогда он принимает решение: я точно себя понимаю. А зачем я буду настаивать на том, чтобы меня понимали?

Подробности в видео.

Фото: pixabay

# Михаил Свито # Ольга Бурлакова # Психология

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