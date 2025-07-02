Психолог объяснил, в чём причина страха знакомиться с новыми людьми

В каком возрасте люди чаще чувствуют себя одинокими – узнали у экспертов

По статистике, одинокими себя чувствуют следующие категории граждан: 51 % – это молодежь от 18 до 29 лет. 29 % – люди в возрасте от 30 до 40 лет. 35 % – люди, которым от 41 года до 59 лет. 70 % – люди от 60 и старше.