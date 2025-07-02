Психолог объяснил, в чём причина страха знакомиться с новыми людьми

В современном мире индивидуализм – это новая реальность. Многие люди предпочитают одиночество. Специалисты утверждают, что с 1996 года количество одиноких людей на планете Земля выросло на треть.
Об этом и не только поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Денис Северов, магистр психологии:
За вашей ленью знакомиться либо делать что-то еще, на 99 % лежит страх. Страх того, что произойдет. Страх того, что я почувствую себя ненужной, отвергнутой, брошенной. Именно страх управляет вашим состоянием. Не дает вам возможности жить той жизнью, которой вы могли бы, и которую хотите по-настоящему.
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