Александр Лукашенко и Михаил Орда обсудили вопросы защиты прав трудящихся Беларуси

Новости Беларуси. Принуждение к увольнению или скрытое сокращение нарушают права сотрудника. О том, как защитить трудящихся в таких ситуациях, говорил 24 октября Президент Александр Лукашенко на встрече Президента с главой профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой.

Издержки производства, некоторые руководители пытаются решить за счет людей, не продлевая контракты или создавая мотивацию для добровольного увольнения.

Как отметил Александр Лукашенко, в социальном государстве защита прав трудящихся – главная цель.

Федерация профсоюзов внесла ряд предложений, как гарантировать квалифицированным кадрам рабочее место, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Республики Беларусь:

Меняют существенные условия труда и, условно говоря, делают восемь часов в неделю только работы. И если ты не желаешь, можешь уволиться. Это по соглашению сторон. Соответственно, человеку ничего не выплачивается. То есть мы сегодня внесли предложение, чтобы повысить правовую защиту тех, кто работает на контракте. Если ты отработал на контракте год и к тебе нет никаких замечаний, с тобой должен быть продлен контракт на максимальный срок. То есть когда у человека сегодня на год, а следующий год – еще на год, еще на год, человек не понимает, продлят с ним контракт или нет. И он в таком подвешенном состоянии.

На встрече также затронули модернизацию белорусских профсоюзов. Она будет продолжена. В настоящее время оптимизируются все отрасли экономики. ФПБ не исключение: с начала года были объединены отраслевые профсоюзы промышленности, транспорта, лесного хозяйства и энергетики. Всего же необходимо реорганизовать 15 таких объединений.

Сейчас в Беларуси почти три десятка отраслевых профсоюзов. Их оптимизация – мировая тенденция. Например, в России ведется работа по объединению 7 промышленных профсоюзов. В Германии ранее действовали 22 таких объединения. В настоящее время – в два раза меньше.