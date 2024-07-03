Головченко: белорусские беспилотники базируются исключительно на отечественных решениях
Ради будущего нужно сделать все, чтобы пронести историческую память через века. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными Силами Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая парад, посвященный 80-й годовщине освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: ради будущего нужно сделать всё, чтобы пронести историческую память через века. Подробности.
В юбилей героических событий парад по-настоящему масштабный: в нем приняли участие более 5 тысяч военнослужащих.
– Здравствуйте, товарищи!
– Здравия желаем, товарищ генерал-лейтенант!
– Поздравляю вас с 80-летием освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков!
– Ура! Ура! Ура!
Наша страна была и остается рубежом на пути недружественных стран, которые и сегодня не оставляют попыток переписать историю, сместить государственные границы свободных и независимых стран. В числе гостей парада ветераны, живые свидетели истории, живые герои. Как подчеркнул глава государства, мы строим будущее, опираясь на их могучие плечи. На наше поколение выпало сохранить мир на родной земле. Будем достойны бессмертных подвигов предков.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В этот священный для каждого из нас день желаю всем счастья, мира и благополучия. Слава белорусскому народу, отстоявшему свое право быть суверенным и независимым! Вечная слава советским воинам, павшим в боях с врагом и отдавшим свои жизни за нашу с вами свободу! Честь и слава доблестным защитникам Отечества! Поздравляю всех с праздником – Днем Независимости Республики Беларусь и 80-летием освобождения Родины. Ура!
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
На этом параде по сравнению с предыдущими существенно возросла доля отечественной части вооружения и очень массово были представлены беспилотные летательные аппараты. Это соответствует всем современным подходам к ведению боевых действий и обеспечению безопасности. И могу с уверенностью сказать, что белорусские беспилотники отличаются широким спектром применения и все базируются исключительно на отечественных решениях.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
И сегодняшний парад не нацелен на какую-то угрозу Западу, ни в коей мере мы никому никогда не угрожали и не угрожаем. Но мы продемонстрировали, что есть на вооружении у Вооруженных Сил Республики Беларусь, что есть на вооружении у нашего стратегического партнера Российской Федерации. И это не все, что мы сегодня смогли вывезти и показать. Современных образцов техники, средств вооружения гораздо больше. Это надо объективно понимать.
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Мы действительно видим, что санкции нас не задушили, мотивировали нас. Многие подотрасли, вектора еще интенсивнее стали модернизироваться, появилось очень много продукции. Четко понимаем, что если мы не будем модернизировать, жестко смотреть экономику, формировать бюджет, то сложно будет сохранить первенство или такой бренд по качеству.
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