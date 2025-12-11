Прямой эфир

Марафон «Наши дети» и церемония зажжения главной ёлки страны начнется 15 декабря

11 декабря 2025 17:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ежегодный благотворительный марафон «Наши дети» в Минске и церемония зажжения главной елки страны начнутся 15 декабря в 17:00, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Марафон «Наши дети» и церемония зажжения главной ёлки страны начнется 15 декабря-2

Увидеть феерию огней первыми жители и гости столицы смогут на Октябрьской площади. 30-метровое новогоднее дерево уже укутано в пиксельную шаль. Длина гирлянды – 4 000 метров. Одновременно яркими огнями во всех районах города засияют 28 елок. 

Общая длина линий иллюминации в Минске – более 140 километров. Также по всему городу можно будет увидеть россыпь больших и малых световых инсталляций. Дополнят праздничный ансамбль и новые праздничные конструкции.

Марафон «Наши дети» и церемония зажжения главной ёлки страны начнется 15 декабря-4

Татьяна Калитина, директор КПУП «Минскреклама»:
Каждый год мы стремимся привнести что-то новое. Каждый дизайнер отвечал за свою площадку. Мы видим прекрасную композицию, на наш взгляд. Она получилась 12 месяцев на Октябрьской площади.

Марафон «Наши дети» и церемония зажжения главной ёлки страны начнется 15 декабря-6

Композиция, посвященная году Лошади, с такой ярко выраженной ярмарочной графикой на площадке около Дворца спорта.

Марафон «Наши дети» и церемония зажжения главной ёлки страны начнется 15 декабря-8

Прекрасная композиция на Площади Независимости, которая включает в себя и новогоднюю ель и нас направляет в конкретные домики, где кто-то как-то своей семьей встречает Новый год. 

Каждая экспозиция как арт-объект. Столица будет блистать. Ведь праздничные украшения наполняют город особенным уютом и волшебством.

# Наши дети

Другие новости рубрики

Все новости
Отбор на вокальные конкурсы юбилейного «Славянского базара» прошёл в Минске
11 декабря 2025 17:49

Отбор на вокальные конкурсы юбилейного «Славянского базара» прошёл в Минске

ДТП в Минске – пострадали два человека
11 декабря 2025 17:48

ДТП в Минске – пострадали два человека

32 тыс. человек за 2025 год – почему иностранцы выбирают работу в Беларуси?
11 декабря 2025 17:47

32 тыс. человек за 2025 год – почему иностранцы выбирают работу в Беларуси?