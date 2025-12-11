Марафон «Наши дети» и церемония зажжения главной ёлки страны начнется 15 декабря

Ежегодный благотворительный марафон «Наши дети» в Минске и церемония зажжения главной елки страны начнутся 15 декабря в 17:00, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Ежегодный благотворительный марафон «Наши дети» в Минске и церемония зажжения главной елки страны начнутся 15 декабря в 17:00, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Увидеть феерию огней первыми жители и гости столицы смогут на Октябрьской площади. 30-метровое новогоднее дерево уже укутано в пиксельную шаль. Длина гирлянды – 4 000 метров. Одновременно яркими огнями во всех районах города засияют 28 елок.
Общая длина линий иллюминации в Минске – более 140 километров. Также по всему городу можно будет увидеть россыпь больших и малых световых инсталляций. Дополнят праздничный ансамбль и новые праздничные конструкции.
Татьяна Калитина, директор КПУП «Минскреклама»:
Каждый год мы стремимся привнести что-то новое. Каждый дизайнер отвечал за свою площадку. Мы видим прекрасную композицию, на наш взгляд. Она получилась 12 месяцев на Октябрьской площади.
Композиция, посвященная году Лошади, с такой ярко выраженной ярмарочной графикой на площадке около Дворца спорта.
Прекрасная композиция на Площади Независимости, которая включает в себя и новогоднюю ель и нас направляет в конкретные домики, где кто-то как-то своей семьей встречает Новый год.
Каждая экспозиция как арт-объект. Столица будет блистать. Ведь праздничные украшения наполняют город особенным уютом и волшебством.