Марафон «Наши дети» и церемония зажжения главной ёлки страны начнется 15 декабря

Ежегодный благотворительный марафон «Наши дети» в Минске и церемония зажжения главной елки страны начнутся 15 декабря в 17:00, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Увидеть феерию огней первыми жители и гости столицы смогут на Октябрьской площади. 30-метровое новогоднее дерево уже укутано в пиксельную шаль. Длина гирлянды – 4 000 метров. Одновременно яркими огнями во всех районах города засияют 28 елок.

Общая длина линий иллюминации в Минске – более 140 километров. Также по всему городу можно будет увидеть россыпь больших и малых световых инсталляций. Дополнят праздничный ансамбль и новые праздничные конструкции.