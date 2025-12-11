Председатель Мингорисполкома встретился с трудовым коллективом Стройтреста № 4

Пятилетка качества держит курс на развитие и созидание, а благоустройство стало первым ее шагом. Итоги Года благоустройства обсуждают сегодня по всей стране в рамках единого дня информирования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев встретился с трудовым коллективом Стройтреста № 4. Работники предприятия принимают активное участие в развитии и преображении столицы. Задействованы на строительстве и реконструкции знаковых объектов. Среди них – Минская очистная станция, 15-я детская поликлиника и парк Горького. Также во время встречи сотрудники предприятия поделились личным опытом участия в благоустройстве города.

Ольга Пищита, заместитель главного бухгалтера ОАО «Стройтрест № 4»:

В год благоустройства мы участвовали в республиканских субботниках, которые проходили весной и осенью этого года. Участвовали в озеленении нашей территории. Очень было приятно услышать то, что наш город с каждым годом все больше озеленяется. Что в год благоустройства он становится еще краше, еще приятнее.