«Если нет государства, то и нет нас. Мы рабы просто без этого» – Лукашенко о важности независимости

О цене и важности независимости в последние годы приходится задумываться все чаще. Без-радужный пример – Украина. Впрочем, сегодня ясно, что ее участь примеряли на нашу страну в 2020 году. Но Беларусь выстояла благодаря сильной президентской власти и сплочению людей в ответственный момент, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко лучше других понимает, чего стоит суверенитет. Неудивительно, что именно об этом спрашивали главу нашего государства журналисты во время торжественных мероприятий в честь 80-й годовщины освобождения Беларуси.