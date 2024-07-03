«Если нет государства, то и нет нас. Мы рабы просто без этого» – Лукашенко о важности независимости

О цене и важности независимости в последние годы приходится задумываться все чаще. Без-радужный пример – Украина. Впрочем, сегодня ясно, что ее участь примеряли на нашу страну в 2020 году. Но Беларусь выстояла благодаря сильной президентской власти и сплочению людей в ответственный момент, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко лучше других понимает, чего стоит суверенитет. Неудивительно, что именно об этом спрашивали главу нашего государства журналисты во время торжественных мероприятий в честь 80-й годовщины освобождения Беларуси.
Константин Придыбайло, специальный корреспондент RT:
День Независимости, день освобождения Беларуси, 80 лет. И 30 лет с вами. Сейчас очень сложный период сохранения независимости и важности этой независимости. Почему нужно и нам, молодым, передать суть независимости, освобождения Беларуси сейчас?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вам, молодым, это нужно, чтобы сохранить эту независимость, потому что без нее же не может быть государства. А если нет государства, то и нет нас. Мы рабы просто без этого. Поэтому это самое главное, чтобы ее сохранить. Ну, и, как видите, мы вместе с вами стараемся и что-то получается.
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