Настоящий рай для гурманов! В Гродно открылась ярмарка ароматной рыбы и деликатесов

Икра кеты, палтус, лосось, тунец, копченые стейки, печень трески – настоящий рай для гурманов. Здесь самый широкий ассортимент продукции – более 20 видов рыбы. Она богата витаминами, микро- и макроэлементами. А убедиться во вкусовых свойствах можно на дегустации. Вся продукция натуральная, копчение без жидкого дыма, только вишневая, дубовая и яблоневая щепа. Высокое качество деликатесов подтверждено сертификатами.

Ольга Борноволокова, продавец-консультант:

Наша рыбка не подвергалась заморозке. Ее можно уже приобретать на Новый год. У нас есть менее жирная, то есть чисто белковая рыба. Например, тот же самый тунец. Это атлантический деликатес. Он богат именно белком. Его в основном спортсмены едят. Есть у нас жирная рыба. Например, дикий лосось – полезен для мозга, для костей. Есть юкола дикого лосося, которая жирная, пользой будет Омега-3.

В первый день ярмарка вызвала ажиотаж: жители спешат закупиться вкусными наборами к праздникам. Торговая точка будет работать в Гродно по 14 декабря с полдесятого утра до семи вечера по адресу: улица Дзержинского, 7, в здании магазина «Копеечка».

*На правах рекламы.