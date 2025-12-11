Международный турнир по волейболу проходит в Минске

Международный турнир по волейболу памяти заслуженного тренера БССР Петра Ковалева проходит уже в седьмой раз. С каждым годом в Минск приезжает все больше участников, и на этот раз за главный трофей спорят 10 коллективов из Беларуси и России, ребята 2011 годов рождения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Нашу страну представляют команды «Шахтер», «Минск» и РГУОР-2011. Российские гости приехали сильнейшими составами, среди них неоднократные чемпионы первенства России, а также призеры и их главные конкуренты.

В расписании соревнований три дня группового раунда, после чего победители и призеры определятся по завершении стыковых поединков. Специалисты отмечают, несмотря на то, что ребятам только 14 лет, они уже показывают интересный и интригующий волейбол. На площадке очень высокая конкуренция.

Сергей Рускевич, главный судья соревнований:

Детские соревнования тем более сложнее судить, потому что дети очень эмоциональные, очень переживают за каждый мяч, поэтому сложнее. Кажется, что они каждый мяч выигрывают, но, к сожалению, это не так. Очень интересно, команды практически равные. Вы сами можете посмотреть по счетам – 2-1. Со счетом 3-0 всего лишь было две игры из восьми. Поэтому достаточно равные команды, и практически за 20 счет заканчивается у каждой.

Групповой этап продлится еще до пятницы, а в первый день уикэнда узнаем обладателя главного трофея, в прошлом году золото получили гости из Нижнего Новгорода, команда РГУОР стала обладателем серебряных наград.