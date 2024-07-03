Встречают 3 Июля в полях – как трудятся аграрии в главный праздник страны?

Наша страна прошла турбулентный период становления в 1990-х. Сегодня сложно представить, каково это – выстоять огромную очередь только за хлебом, покупать товары по талонам и купонам. Беларусь возродила аграрный комплекс. И наши продукты питания, их качество известно сегодня во всем мире. И даже в эти минуты аграрии по-особенному отмечают главный праздник государственности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В полях – битва за каждый колос, чтобы у белорусов был сытый стол. Как рождается хлеб? Расскажет Кристина Протосовицкая.

Разлив золотых полей. За результатом – месяцы кропотливой работы аграриев. Ни минуты покоя, даже тогда, когда поля спят под снежной шапкой. Подбор участков и семян, подготовка техники и удобрений. Каждый колосящийся гектар – труд сотен человек. К своему хлебу Беларусь прокладывала неимоверными усилиями. И делает это каждый день.

Павел Качановский, механизатор сельхозпредприятия «Селекционно-гибридный центр «Западный»:

Всю страну кормим. Это хлеб наш. Начиная осенью (с посевной) и заканчивая уборкой. Сейчас опять, после уборки, осенью опять посевная – и так круглый год. Сегодня на одного белоруса приходится порядка 77 килограммов хлебопродуктов в год. Щедрый каравай страны прибавляет в весе. Там, где испытаний добавляет погода, аграрии отвечают знаниями, опытом и новыми технологиями.

Андрей Сыса, заместитель директора по растениеводству сельхозпредприятия «Селекционно-гибридный центр «Западный»:

По сельскому хозяйству мы идем со временем, с Европой. Мы тоже достигли и высоких урожаев, и показателей. Плюс по качеству зерна мы ничем не уступаем зарубежной селекции. И опыт показывает, сегодня мы можем на своей земле добиться еще более высоких урожаев и качества.

Да, это мы, белорусы, отвоевали для себя сперва независимость на поле боя в адском котле Великой Отечественной войны, а затем выстроили жизнь в стране, когда больше не нужно стоять с протянутой рукой. Президент Александр Лукашенко еще в 1990-е точно определил, что истинная свобода народа начинается с продовольственной безопасности – со своего хлеба на столе.

Валентина Черненко, узница Брестского гетто, жительница Бреста:

Мы всегда, мне кажется, белорусы с Лукашенко независимы. Честное слово! Мы всегда независимы и самостоятельны! Только лезут иностранцы в нашу страну – такое географическое расположение. Крестная моя у пана работала 16 лет – они все равно были холуи, собачья кровь, а они – паны. Так эти хотят сейчас такого, молодежь! Они что, не понимают? Все сытые каждый день.