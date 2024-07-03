Лукашенко: для Запада в 45-м ничего не закончилось

День Независимости связывает эпохи и людей, дает ориентиры, помогает выдержать натиск новых геополитических угроз. Об этом заявил Александр Лукашенко, накануне принимая участие в торжественном собрании в честь праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подчеркнул глава государства, мы помним общий подвиг народов СССР, выучили уроки прошлого и, к сожалению, вынуждены все более пристально вглядываться в историю. Ведь Запад открыто пытается превратить освободителей во врагов. Стираются имена, а хуже всего, что скрываются преступления предков, которые за годы Великой Отечественной совместно с фашистами превратили Беларусь в выжженную землю.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я много в жизни видел и пережил, но карта Беларуси с местами захоронений шокирует и разрывает сердце. За каждым значком – тысячи зверски убитых мирных стариков, женщин, детей. Миллионы. Кому они угрожали? Нужна ли эта правда Западу? Нет. У руля наследники тех, кто капитулировал. И идейные, и прямые. Для них в 45-м ничего не закончилось. Более того, начался новый крестовый поход. Наша победа – это их унижение. И они с этим должны согласиться. Позорная страница западноевропейский «цивилизаторов», которую они стараются стереть из памяти. И не только своей, но и своих народов. Но на каждый сломанный мемориал мы ответим новыми фактами их преступлений, новыми именами убийц наших женщин, стариков и детей.