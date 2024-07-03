Лукашенко: для Запада в 45-м ничего не закончилось
День Независимости связывает эпохи и людей, дает ориентиры, помогает выдержать натиск новых геополитических угроз. Об этом заявил Александр Лукашенко, накануне принимая участие в торжественном собрании в честь праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как подчеркнул глава государства, мы помним общий подвиг народов СССР, выучили уроки прошлого и, к сожалению, вынуждены все более пристально вглядываться в историю. Ведь Запад открыто пытается превратить освободителей во врагов. Стираются имена, а хуже всего, что скрываются преступления предков, которые за годы Великой Отечественной совместно с фашистами превратили Беларусь в выжженную землю.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я много в жизни видел и пережил, но карта Беларуси с местами захоронений шокирует и разрывает сердце. За каждым значком – тысячи зверски убитых мирных стариков, женщин, детей. Миллионы. Кому они угрожали? Нужна ли эта правда Западу? Нет. У руля наследники тех, кто капитулировал. И идейные, и прямые. Для них в 45-м ничего не закончилось. Более того, начался новый крестовый поход. Наша победа – это их унижение. И они с этим должны согласиться. Позорная страница западноевропейский «цивилизаторов», которую они стараются стереть из памяти. И не только своей, но и своих народов. Но на каждый сломанный мемориал мы ответим новыми фактами их преступлений, новыми именами убийц наших женщин, стариков и детей.
Дмитрий Кобицкий, генеральный секретарь Совета МПА СНГ:
То, что было принято в свое время и обозначено как геноцид белорусского народа в Великую Отечественную войну, я считаю, это самое правильное решение, которое можно было принять. За это отдельное спасибо прокуратуре Республики Беларусь.
Как отметил Президент, белорусы долгие годы аккуратно подбирали слова, чтобы не оскорбить национальные чувства тех, кто в прошлом поддерживал гитлеровцев. Почему-то на Западе пацифизм посчитали слабостью. Но переступить через свою боль ради мирной жизни и добрососедства – это сила. От политики созидания мы не отказываемся, и у нашей страны, как подчеркнул Александр Лукашенко, большие планы на жизнь. Тем более, что многое уже сделано.
Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
На территории Беларуси сожженные и разрушенные города и села, промышленность. Какими усилиями все это было восстановлено! И сегодня Беларусь – суверенная, самостоятельная, цветущая. Те гости, которые приехали и с которыми мы общаемся, с восторгом отзываются о тех трудовых подвигах, которые были совершены после войны и которые совершаются сейчас. Мы должны помнить: мы обязаны хранить то, что сделано нашими отцами и дедами.
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