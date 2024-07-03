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Где посмотреть салют на День Независимости в Минске? Список локаций здесь

03 июля 2024 11:30
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Традиционно финалом празднования Дня Независимости становится акция «Споём гимн вместе» и фейерверк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Где посмотреть салют на День Независимости в Минске? Список локаций здесь-1

В Минске посмотреть пиротехническое шоу можно будет в 23:00 на семи площадках. Они расположены в разных частях столицы: парках Победы, имени Янки Купалы, имени Уго Чавеса, имени Павлова, на площадках возле Национальной библиотеки и «Чижовка-Арены», на набережной водохранилища Дрозды.

# День Независимости # общество

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