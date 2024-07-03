Где посмотреть салют на День Независимости в Минске? Список локаций здесь

В Минске посмотреть пиротехническое шоу можно будет в 23:00 на семи площадках. Они расположены в разных частях столицы: парках Победы, имени Янки Купалы, имени Уго Чавеса, имени Павлова, на площадках возле Национальной библиотеки и «Чижовка-Арены», на набережной водохранилища Дрозды.