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Отбор на вокальные конкурсы юбилейного «Славянского базара» прошёл в Минске

11 декабря 2025 17:49
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За шанс получить путевку на «Славянский базар» 11 декабря боролись в столице. В Минском городском дворце культуры прошли прослушивания на детский и взрослый конкурсы. Участие приняли 32 юных артиста и 14 взрослых исполнителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Отбор на вокальные конкурсы юбилейного «Славянского базара» прошёл в Минске-2

В составе профессионального жюри – известные деятели культуры и искусств Беларуси. По условиям юные участники должны подготовить эстрадную песню на одном из славянских языков и композицию детско-юношеской тематики. Оценивались вокальные данные, чистота интонации и соответствие репертуара возможностям исполнителя. 

Отбор на вокальные конкурсы юбилейного «Славянского базара» прошёл в Минске-4

Макар Таранда, участник отборочного тура:
Я подготовил свою авторскую песню, которую написал еще в прошлом году специально для «Славянского базара». Это песня о моей мечте, цели. Я уже два раза был в финале. 

Отбор на вокальные конкурсы юбилейного «Славянского базара» прошёл в Минске-6

Светлана Стаценко, заслуженный деятель культуры, художественный руководитель Национального центра музыкального искусства имени Владимира Мулявина:
Намного сложнее музыкальный материал, и ребята более профессиональные. Иногда ребенок поет намного лучше на «Славянском базаре», на отборах, чем взрослые.

Отбор на вокальные конкурсы юбилейного «Славянского базара» прошёл в Минске-8

Татьяна Глазунова, солистка Национального академического концертного оркестра Беларуси имени М.Я. Финберга:
Если ты даже ошибся, но смело шел, это шанс большой на победу. То есть все прощается, любые огрехи, если ты это делаешь уверенно, с харизмой и смелостью. 

Отбор на вокальные конкурсы юбилейного «Славянского базара» прошёл в Минске-10

«Славянский базар» – главный песенный конкурс страны и прекрасная школа профмастерства. Это возможность проявить свой талант и показать себя десяткам тысяч зрителей и телезрителей.

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