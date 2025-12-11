Отбор на вокальные конкурсы юбилейного «Славянского базара» прошёл в Минске

За шанс получить путевку на «Славянский базар» 11 декабря боролись в столице. В Минском городском дворце культуры прошли прослушивания на детский и взрослый конкурсы. Участие приняли 32 юных артиста и 14 взрослых исполнителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В составе профессионального жюри – известные деятели культуры и искусств Беларуси. По условиям юные участники должны подготовить эстрадную песню на одном из славянских языков и композицию детско-юношеской тематики. Оценивались вокальные данные, чистота интонации и соответствие репертуара возможностям исполнителя.

Макар Таранда, участник отборочного тура:

Я подготовил свою авторскую песню, которую написал еще в прошлом году специально для «Славянского базара». Это песня о моей мечте, цели. Я уже два раза был в финале.

Светлана Стаценко, заслуженный деятель культуры, художественный руководитель Национального центра музыкального искусства имени Владимира Мулявина:

Намного сложнее музыкальный материал, и ребята более профессиональные. Иногда ребенок поет намного лучше на «Славянском базаре», на отборах, чем взрослые.

Татьяна Глазунова, солистка Национального академического концертного оркестра Беларуси имени М.Я. Финберга:

Если ты даже ошибся, но смело шел, это шанс большой на победу. То есть все прощается, любые огрехи, если ты это делаешь уверенно, с харизмой и смелостью.