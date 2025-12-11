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Белорус Алексей Алфёров вышел в финал чемпионата мира по боксу

11 декабря 2025 18:05
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Алексей Алферов в блестящем стиле вышел в финал чемпионата мира по боксу. На стадии 1/2 финала наш мастер не оставил шансов Рафаэлю Оганесяну из Армении. Соперник не продержался и полутора минут первого раунда, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Оппонент еще долго приходил в себя. Но нужно отметить, что досталось и белорусу. Он получил рассечение. Поэтому нокаут был одним из лучших способов, чтобы продолжить турнирный путь. Таким образом, Алферов будет минимум с серебром планетарного форума. Главный бой состоится в субботу. В соперниках будет представитель России.

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