Илья Протас забросил единственную шайбу «Херши» в АХЛ

Очередным набранным очком в Американской хоккейной лиге отметился Илья Протас. Он забросил единственную шайбу «Херши». Но мишки на родном льду капитулировали перед «Провиденс» – 1:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш форвард действовал в центре первого звена. Он был полезен на острие атаки и даже сократил отставание в счете. Увы, никто из партнеров бомбардирскими качествами блеснуть не смог.

Впоследствии игрока признали третьей звездой встречи. В сезоне у уроженца Витебска 22 матча, в которых он набрал 21 очко. Это 11 голов и 10 ассистов. Младший из Протасов является лучшим бомбардиром и снайпером «Херши».