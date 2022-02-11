Год назад состоялось VI Всебелорусское народное собрание. Что из намеченного уже удалось сделать?

Новости Беларуси. Единство мнений и взглядов. Ровно год назад состоялось VI Всебелорусское народное собрание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот форум, пожалуй, и открыл политический сезон 2021. Беларусь в тот момент оказалась под небывалым внешним давлением за свой суверенный путь. Именно тогда глава государства высказал идею о том, что статус ВНС нужно законодательно закрепить. Какие тезисы главы государства взяты на карандаш и что уже удалось сделать? Спустя год, в репортаже наших корреспондентов.

Врачи, педагоги, представители коллективов промышленных предприятий и АПК. Ровно год назад 2,5 тысячи человек со всех уголков страны собрались вместе во Дворце Республики. Момент ответственный для всей страны. Всебелорусское народное собрание уже не раз доказывало свою эффективность и подставляло плечо в самые сложные времена. Дискуссия сформировала своеобразную дорожную карту для развития Беларуси на ближайшую пятилетку.

Историческая память – один из главных маршрутов. В условиях жесткой информационной атаки и попытках бесцеремонно переписать историю мы делаем все, чтобы правда не была забыта. Особое внимание патриотическому воспитанию школьников и студентов. Генпрокуратура открывает новые страницы трагической истории в деле о геноциде белорусского народа. В результате раскопок поднимают тысячи останков, и это сухие цифры, совсем другое – судьбы реальных людей. И все для того, чтобы сохранить культурный код нации.

Александр Шатько, заместитель председателя РОО «Белая Русь»:

Республика Беларусь пострадала больше всех на постсоветском пространстве в Советском Союзе и во время Великой Отечественной войны. И восстановление после Великой Отечественной войны – это сложный процесс. Сильные регионы, города спутники. Пример – Смолевичи. За последний год прирос многоэтажками и социальными объектами. Новая скоростная дорожная магистраль связала город и столицу. Строительство жилья, создание предприятий, расширение социальной инфраструктуры, повышение уровня доходов – молодые люди, живущие в малых и средних городах, должны иметь такие же возможности для обучения и карьерного роста, что и их сверстники в Минске.

Юлия Липовская, директор Гомельского технопарка:

Каждый молодой человек должен уже со студенческой скамьи, можно даже сказать, со школьной знать о возможностях развития у себя здесь, в нашей стране.