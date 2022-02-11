Год назад состоялось VI Всебелорусское народное собрание. Что из намеченного уже удалось сделать?
Новости Беларуси. Единство мнений и взглядов. Ровно год назад состоялось VI Всебелорусское народное собрание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот форум, пожалуй, и открыл политический сезон 2021. Беларусь в тот момент оказалась под небывалым внешним давлением за свой суверенный путь. Именно тогда глава государства высказал идею о том, что статус ВНС нужно законодательно закрепить.
Какие тезисы главы государства взяты на карандаш и что уже удалось сделать? Спустя год, в репортаже наших корреспондентов.
Врачи, педагоги, представители коллективов промышленных предприятий и АПК. Ровно год назад 2,5 тысячи человек со всех уголков страны собрались вместе во Дворце Республики. Момент ответственный для всей страны. Всебелорусское народное собрание уже не раз доказывало свою эффективность и подставляло плечо в самые сложные времена. Дискуссия сформировала своеобразную дорожную карту для развития Беларуси на ближайшую пятилетку.
Историческая память – один из главных маршрутов. В условиях жесткой информационной атаки и попытках бесцеремонно переписать историю мы делаем все, чтобы правда не была забыта. Особое внимание патриотическому воспитанию школьников и студентов. Генпрокуратура открывает новые страницы трагической истории в деле о геноциде белорусского народа. В результате раскопок поднимают тысячи останков, и это сухие цифры, совсем другое – судьбы реальных людей. И все для того, чтобы сохранить культурный код нации.
Александр Шатько, заместитель председателя РОО «Белая Русь»:
Республика Беларусь пострадала больше всех на постсоветском пространстве в Советском Союзе и во время Великой Отечественной войны. И восстановление после Великой Отечественной войны – это сложный процесс.
Сильные регионы, города спутники. Пример – Смолевичи. За последний год прирос многоэтажками и социальными объектами. Новая скоростная дорожная магистраль связала город и столицу. Строительство жилья, создание предприятий, расширение социальной инфраструктуры, повышение уровня доходов – молодые люди, живущие в малых и средних городах, должны иметь такие же возможности для обучения и карьерного роста, что и их сверстники в Минске.
Юлия Липовская, директор Гомельского технопарка:
Каждый молодой человек должен уже со студенческой скамьи, можно даже сказать, со школьной знать о возможностях развития у себя здесь, в нашей стране.
Здоровье нации в реалиях пандемии. Белорусский опыт борьбы с COVID- 19 уже давно доказал свою состоятельность. Здравоохранение держит руку на пульсе. Мгновенное перепрофилирование больниц, реабилитация в здравницах, доплаты медикам, отечественные разработки. Уже созданы свои тест-системы, а к 2023-му планируется выпуск собственной вакцины.
Когда пройдет референдум по внесению поправок в Конституцию? Президент подписал Указ – читайте здесь.
Конституционная комиссия, 36 человек, отобрала зерна народной мудрости и собрала единый образ будущего Беларуси. Если изменения в Конституции будут приняты, то Всебелорусское народное собрание станет новым субъектом политики. На протяжении более четверти века этот институт зарекомендовал себя настоящим народным вече. Так сложилось исторически, за белорусами последнее слово в одобрении новаций. И, возможно, это решение спустя четверть века потомки тоже посчитают решительным и значимым для суверенной и независимой Беларуси.
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