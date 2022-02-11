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«Меры поддержки будут продолжаться». Более 2,5 млрд рублей потратили в 2021 на выплату пособий на детей

11 февраля 2022 20:30
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Новости Беларуси. Единство мнений и взглядов. Ровно год назад состоялось VI Всебелорусское народное собрание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

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В ходе VI ВНС, как и всегда – неизменно в центре внимания – семейные ценности. Укрепление института брака, материнства, отцовства и детей – были, есть и будут в приоритете государственной политики. Льготные кредиты, семейный капитал с расширенными возможностями, налоговые послабления и трудовые преференции уже поддержали сотни тысяч семей. Впереди десятки демографических инициатив.  

«Меры поддержки будут продолжаться». Более 2,5 млрд рублей потратили в 2021 на выплату пособий на детей-1

Валерий Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:  
За прошлый год мы потратили более 2,5 миллиарда рублей на выплату пособий, связанных с воспитанием детей. Причем на пособия по уходу за ребенком до трех лет – почти 1,5 миллиарда. Меры поддержки будут продолжаться. На реализацию в госпрограмме демографической безопасности и здоровья народа на текущую пятилетку только под программу «Семья и детство» заложено 2,2 миллиарда рублей. Это без выплат семейных пособий. А если с пособиями, то порядка 18 миллиардов.  

# Всебелорусское народное собрание # общество # Валерий Ковальков # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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