«Меры поддержки будут продолжаться». Более 2,5 млрд рублей потратили в 2021 на выплату пособий на детей

Новости Беларуси. Единство мнений и взглядов. Ровно год назад состоялось VI Всебелорусское народное собрание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Перерасчет пенсий и программы долголетия. Какой будет госполитика в отношении пожилых белорусов? – читайте здесь.
В ходе VI ВНС, как и всегда – неизменно в центре внимания – семейные ценности. Укрепление института брака, материнства, отцовства и детей – были, есть и будут в приоритете государственной политики. Льготные кредиты, семейный капитал с расширенными возможностями, налоговые послабления и трудовые преференции уже поддержали сотни тысяч семей. Впереди десятки демографических инициатив.